WSJ: Apple отказывается от насилия, жестокости, политики и прочей «взрослой» тематики для своих сериалов

Похоже, что у некоторых сериалов, производимых по заказу Apple для своего будущего сервиса, могут быть проблемы. Как пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, стремление купертинцев сделать наиболее подходящий для всей семьи контент привело к замене шоуранера драмы с участием Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Это в свою очередь вызвало задержку в производстве проекта. По словам источников, Apple хотела, чтобы шоу было более оживлённым.

Вслед за этим проектом, Apple поменяла продюсеров перезапуска антологии «Удивительные истории» Стивена Спилберга. Причиной стало присутствие чёрного юмора. В добавок к этому, было отменено шоу о жизни Dr. Dre, которое показалось компании слишком жестоким. Apple также обсуждала запуск сериалов с Киану Ривзом про наёмного убийцу и Майклом Фассбендером про раллийного гонщика, однако в итоге отказалась в пользу шоу вроде тех, которые можно увидеть на NBC.

Это не означает, что Apple наотрез отказывается от взрослого контента. М. Найт Шьямалан спродюсирует для Apple остросюжетный сериал о пропаже ребёнка, в разработке также находится сериал о контрабанде оружия и наркотиков. Тем не менее, ходят слухи, что компания решила избавиться от всего, что кажется особенно жестоким, мрачным, и это приводит к разногласиям с продюсерами.

Похоже на то, что Apple не стремиться напрямую конкурировать с Amazon, Netflix, Hulu и прочими популярными стриминговыми сервисами. Весьма странное решение для такой крупной компании, ведь в конце концов пользователь всегда может фильтровать контент.

Источник: Engadget