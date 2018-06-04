WWDC 2018: Магазин приложений App Store посещают 500 млн человек в неделю, благодаря чему программисты уже заработали более $100 млрд

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Уже традиционно конференция для разработчиков WWDC началась с рассказа Тима Кука о последних достижениях Apple. По словам руководителя компании, впервые за всю историю проведения данного мероприятия на него приехали разработчики из 77 стран мира. Ну, а всего в данный момент созданием программного обеспечения для устройств Apple занимается порядка 20 млн разработчиков.

Фирменному магазину приложений App Store в следующем месяце исполнится ровно 10 лет. Далеко не все помнят, что самый первый iPhone вышел на рынок в 2007 году с комплектом предустановленных приложений. Только спустя год разработчики представили магазин App Store и дали владельцам смартфонов возможность устанавливать дополнительные приложения.

В данный момент только за одну неделю магазин App Store посещают порядка 500 млн пользователей устройств Apple в поисках нужного приложения или игры. Благодаря такой впечатляющей активности разработчики программного обеспечения суммарно заработали уже более $100 млрд.

Кстати, по словам Тима Кука, язык Swift является самым быстрорастущим языком программирования в мире — с его помощью уже было написано более 350 тысяч приложений.

Источник: Apple