Новости Софт 15.09.2023 в 16:40

X может скрыть ваши лайки на «пикантных» публикациях — всего за $8/месяц

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Владельцы подписки X Premium получили новую опцию, позволяющую скрыть свои лайки на публикациях других пользователей.

Вкладку с лайками нужно предварительно отключить в настройках — но это смогут сделать только владельцы подписки X Premium, которая обойдется в $8/месяц и $84/год (для владельцев iPhone даже дороже).

Неосторожные лайки в Twitter в течение многих лет волновали знаменитостей, которые иногда забывали, что их предпочтения в соцсетях публичны. Так, в 2017 году официальный аккаунт сенатора Теда Круза лайкнул порнографический ролик, но вину перевели на помощника. Похожая ситуация произошла с певцом Гарри Стайлзом в 2014 году и актером Сэмюэлем Л. Джексоном.

Лайки Илона Маска в настоящее время все еще публичны, и он порекомендовал в дальнейшем оставлять их общедоступными, оставив опцию сокрытия лайков для «‎интересных публикаций».

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X может скрыть ваши лайки на «пикантных» публикациях — всего за $8/месяц
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Innkreis

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Обновление пакета X Premium – это очередная попытка компании зарабатывать деньги на фоне падения доходов от рекламы на 60%. Ранее X позволил платным пользователям скрыть то, что раньше называлось пометкой верификации – вероятно, чтобы избежать насмешек.

Источник: The Verge, Engadget

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Роман

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