X может скрыть ваши лайки на «пикантных» публикациях — всего за $8/месяц

Владельцы подписки X Premium получили новую опцию, позволяющую скрыть свои лайки на публикациях других пользователей.

Вкладку с лайками нужно предварительно отключить в настройках — но это смогут сделать только владельцы подписки X Premium, которая обойдется в $8/месяц и $84/год (для владельцев iPhone даже дороже).

keep spicy likes private by hiding your likes tab 👀🌶️

Неосторожные лайки в Twitter в течение многих лет волновали знаменитостей, которые иногда забывали, что их предпочтения в соцсетях публичны. Так, в 2017 году официальный аккаунт сенатора Теда Круза лайкнул порнографический ролик, но вину перевели на помощника. Похожая ситуация произошла с певцом Гарри Стайлзом в 2014 году и актером Сэмюэлем Л. Джексоном.

Well done @TedCruz using the power of «like» to illustrate the evils of porn #Weiner pic.twitter.com/SQDPh1cRTp

— Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) September 12, 2017