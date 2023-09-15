X может скрыть ваши лайки на «пикантных» публикациях — всего за $8/месяц

Владельцы подписки X Premium получили новую опцию, позволяющую скрыть свои лайки на публикациях других пользователей.

Вкладку с лайками нужно предварительно отключить в настройках — но это смогут сделать только владельцы подписки X Premium, которая обойдется в $8/месяц и $84/год (для владельцев iPhone даже дороже).

keep spicy likes private by hiding your likes tab 👀🌶️ available to Premium subscribers Premium > preferences > early access pic.twitter.com/52eJ6r2feG — X (@X) September 14, 2023

Неосторожные лайки в Twitter в течение многих лет волновали знаменитостей, которые иногда забывали, что их предпочтения в соцсетях публичны. Так, в 2017 году официальный аккаунт сенатора Теда Круза лайкнул порнографический ролик, но вину перевели на помощника. Похожая ситуация произошла с певцом Гарри Стайлзом в 2014 году и актером Сэмюэлем Л. Джексоном.

Well done @TedCruz using the power of «like» to illustrate the evils of porn #Weiner pic.twitter.com/SQDPh1cRTp — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) September 12, 2017

Лайки Илона Маска в настоящее время все еще публичны, и он порекомендовал в дальнейшем оставлять их общедоступными, оставив опцию сокрытия лайков для «‎интересных публикаций».

Обновление пакета X Premium – это очередная попытка компании зарабатывать деньги на фоне падения доходов от рекламы на 60%. Ранее X позволил платным пользователям скрыть то, что раньше называлось пометкой верификации – вероятно, чтобы избежать насмешек.

Источник: The Verge, Engadget