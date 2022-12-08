Илон Маск «договорился» с Тимом Куком: стоимость Twitter Blue для владельцев iPhone повысится до $11 в месяц

Как сообщают осведомлённые источники, сервис микроблогов Twitter намерен изменить стоимость подписки Twitter Blue для различных условий оплаты. Так, при оплате через приложение для iPhone цена Twitter Blue составит $11 вместо обычных $7,99, а если оплачивать через сайт – $7.

Такой шаг, скорее всего, является ответом Twitter на комиссию в размере 30%, которую взимает Apple с любых платежей, совершаемых пользователями через приложения в операционной системе iOS. Дополнительная скидка на сайте должна стимулировать пользователей переходить на платформу, а не регистрироваться через свои iPhone. При этом нет сведений о том, следует ли ожидать изменения цен пользователям Android-устройств.

Twitter, Apple и Google пока никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, после приобретения Twitter новый владелец Илон Маск решил запустить платную подписку Twitter Blue. Но её появление спровоцировало хаос с подражателями, и подписку отменили через 2 дня после запуска. Позже Маск решил, что проблему устранит ручная проверка и внедрение системы разноцветных галочек: Blue, Grey и Gold. А тем временем беда подкралась, откуда не ждали – по словам Маска, Apple «пригрозила убрать» Twitter из App Store. Позже Маск решил отложить подписку Twitter Blue, чтобы «насолить» Apple и лишить ее 30% комиссии. Несмотря на недавние сообщения о «перемирии» между технологическими компаниями, теперь пользователям iPhone, скорее всего, предстоит платить больше за подписку Twitter Blue.

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Источник: yahoo