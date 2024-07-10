Xbox повышает стоимость Game Pass — цена для украинцев вырастет на 20%

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Похоже, Microsoft решила, что наши кошельки тоже нуждаются в апгрейде.

Microsoft готовится к значительным изменениям в своей системе подписок на игровые сервисы. Компания планирует повысить цены на Xbox Game Pass Ultimate и ввести новый тариф Standard.

С 12 сентября стоимость Xbox Game Pass Ultimate вырастет на $3, достигнув $19,99 в месяц. Пользователи PC Game Pass также почувствуют повышение цен — с $9,99 до $11,99 ежемесячно. Эти изменения коснутся подписчиков во всем мире.

Компания объясняет необходимость повышения цен добавлением новых игр в сервис, в частности Call of Duty: Black Ops 6 и других крупных проектов. Стоит отметить, что это уже второе повышение цен за последний год.

Вместе с этим Microsoft вводит новый тариф — Xbox Game Pass Standard. Его стоимость составит $14,99 в месяц для новых пользователей. Ключевое отличие этого тарифа заключается в отсутствии доступа к новым играм в день их выхода.

Quick and dirty chart by me to display the new Xbox Game Pass structure (subject to correction). I hope this helps. pic.twitter.com/Qj6CX7i4kG — Klobrille (@klobrille) July 10, 2024

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Существующая подписка Xbox Game Pass для консолей останется доступной для текущих пользователей, но новые клиенты не смогут ее выбрать с 10 июля. Вместо этого они получат возможность подписаться на новый тариф Standard, который появится «в ближайшее время».

Интересно, что новая стандартная опция будет включать доступ к онлайн-мультиплееру на консолях, чего раньше не было в Xbox Game Pass для консолей. Для существующих подписчиков Xbox Game Pass для консолей с 18 сентября введут ограничение на накопление подписки — не более 13 месяцев.

Эти изменения происходят на фоне дискуссий относительно добавления серии Call of Duty в Game Pass. Повышение цен на самый высокий тариф поможет компенсировать расходы на включение игр Activision в сервис, что было ожидаемым шагом после официального объявления Microsoft о добавлении Call of Duty.

А чего ожидать украинцам?

Украинские геймеры вскоре тоже почувствуют изменения в системе подписок Microsoft. На сегодня в Украине официально предлагают только ПК Game Pass, но в ближайшее время пользователи увидят рост стоимости этой услуги. Цена увеличится со 190 гривен до 230 гривен в месяц.

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Источник: TheVerge, Windowscentral, Xbox

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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