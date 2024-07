Xbox повышает стоимость Game Pass — цена для украинцев вырастет на 20%

Похоже, Microsoft решила, что наши кошельки тоже нуждаются в апгрейде.

Microsoft готовится к значительным изменениям в своей системе подписок на игровые сервисы. Компания планирует повысить цены на Xbox Game Pass Ultimate и ввести новый тариф Standard.

С 12 сентября стоимость Xbox Game Pass Ultimate вырастет на $3, достигнув $19,99 в месяц. Пользователи PC Game Pass также почувствуют повышение цен — с $9,99 до $11,99 ежемесячно. Эти изменения коснутся подписчиков во всем мире.

Компания объясняет необходимость повышения цен добавлением новых игр в сервис, в частности Call of Duty: Black Ops 6 и других крупных проектов. Стоит отметить, что это уже второе повышение цен за последний год.

Вместе с этим Microsoft вводит новый тариф — Xbox Game Pass Standard. Его стоимость составит $14,99 в месяц для новых пользователей. Ключевое отличие этого тарифа заключается в отсутствии доступа к новым играм в день их выхода.

Quick and dirty chart by me to display the new Xbox Game Pass structure (subject to correction).

