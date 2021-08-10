Xiaomi анонсировала планшеты Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro: 11-дюймовые дисплеи с частотой 120 Гц, поддержка стилуса, опция 5G и цена от $310

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Компания Xiaomi подготовила к выпуску два новых планшета в рамках серии Mi Pad 5: стандартный Mi Pad 5 и улучшенный Mi Pad 5 Pro (с дополнительной 5G-модификацией). Это первые планшеты, выпущенные компанией за 3 года.

Обе версии оснащены 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 точек и поддержкой частоты обновления 120 Гц. 10-битная панель поддерживает Dolby Vision и HDR10, технологию TrueTone и обеспечивает максимальную яркость изображения 500 нит.

Планшет Xiaomi Mi Pad 5 получил процессор Snapdragon 860, а в случае Mi Pad 5 Pro используется чипсет Snapdragon 870. Таким образом, это одни из наиболее производительных Android-планшетов на рынке. Объём оперативной памяти во всех случаях составляет 6 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища может составлять 128 или 256 ГБ. Версия Mi Pad 5 Pro 5G доступна в единой конфигурации 8/256 ГБ.

На задней панели планшета Xiaomi Mi Pad 5 расположена одиночная 13-мегапиксельная камера. В случае Xiaomi Mi Pad 5 Pro используется уже двойная камера – в дополнение к 13-мегапиксельному главному модулю установлен 5-мегапиксельный сенсор глубины снимаемой сцены. Версия Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G отличается главным 50-мегапиксельным сенсором, который дополнен стандартным 5-мегапиксельным сенсором глубины. Во всех моделях установлена 8-мегапиксельная камера для автопортретов, поддерживающая функцию Face unlock.

В модели Xiaomi Mi Pad 5 применяется батарея ёмкостью 8720 мАч и поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт. В случае Xiaomi Mi Pad 5 Pro ёмкость батареи немного снижена (до 8600 мАч), зато увеличена мощность зарядки (до 67 Вт). Устройство имеет толщину 6,86 мм и массу 510 г. Версия Xiaomi Pad 5 Pro содержит 4 динамика с поддержкой Dolby Atmos – по два сверху и снизу. В качестве операционной системы используется Android 11 с оболочкой MIUI for Pad.

Новинка поддерживает возможность использования магнитной клавиатуры и стилуса. Стилус имеет две кнопки, батарею, которая обеспечивает до 8 часов автономной работы, обеспечивает частоту 240 Гц. Его масса составляет 12,2 г.

Новые планшеты серии Xiaomi Mi Pad 5 уже доступны для предварительного заказа в Китае. Цены стартуют от $310:

Xiaomi Mi Pad 5:

6+128 ГБ – $310

6+256 ГБ – $355

Xiaomi Mi Pad 5 Pro:

6+128 ГБ – $385

6+256 ГБ – $432

8+256 ГБ (5G) – $540

Источник: gsmarena