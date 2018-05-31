Xiaomi анонсировала собственную гарнитуру виртуальной реальности Mi VR Standalone стоимостью от $234

Вместе со смартфоном и фитнес-трекером компания Xiaomi также анонсировала и собственную гарнитуру виртуальной реальности Xiaomi Mi VR Standalone. Как видно из названия, новинка может использоваться в качестве самостоятельного устройства и не требует подключения компьютера или смартфона. Гарнитура Xiaomi Mi VR Standalone является модификацией Oculus Go для китайского рынка.

Представленная новинка содержит дисплей Fast-Switch LCD с разрешением 2K (2560×1440 точек) с поддержкой частоты обновления 60/72 Гц. Также устройство несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 821, 3 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Для работы с гарнитурой не требуется использовать сторонние устройства для отслеживания движений пользователя, перемещения в 3 степенях свободы определяются при помощи собственных сенсоров. Для навигации может использоваться контроллер. Встроенные динамики обеспечивают объёмное звучание с охватом 360 градусов. Также можно подключить наушники благодаря наличию 3,5-миллиметрового звукового разъёма. Дополнительно устройство оснащено модулем беспроводной связи Wi-Fi, батареей ёмкостью 2600 мАч и разъёмом micro USB 2.0 для подзарядки аккумулятора. В качестве источника контента служит платформа Xiaomi VR, которая предлагает игры, фильмы, приложения и потоковые сервисы для виртуальной реальности.

Гарнитура Xiaomi Mi VR Standalone поступит в продажу по цене $234 и $280 за версии с 32 и 64 ГБ памяти, соответственно. Это дороже аналогичных версий гарнитуры Oculus Go ($199 и $249), которая доступна на рынке с начала мая.

Источник: gizmochina