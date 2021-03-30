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Xiaomi обновила логотип — ему скруглили края. Первым продуктом с ним стала… эко-сумка

Xiaomi обновила логотип — ему скруглили края. Первым продуктом с ним стала… эко-сумка

Xiaomi обновила логотип — ему скруглили края. Первым продуктом с ним стала… эко-сумка


Xiaomi начала вторую часть своей крупной презентации новых продуктов XiaomiMegaLaunch, приуроченной к 11-летию компании, с демонстрации нового логотипа.

Собственно, вот:

Xiaomi обновила логотип — ему скруглили края. Первым продуктом с ним стала... эко-сумка
Было (справа) и стало (слева)

По факту, единственное, что изменилось — теперь лого не квадратное, а со скругленными краями. Что забавно, на презентации более 10 минут рассказывали, что изменения на самом деле существеннее, чем может показаться на первый взгляд. Как рассказал главный дизайнер обновленного лого, цель состояла в том, чтобы сделать его «живым».

И первый продукт с новым лого — эко-сумка.

Xiaomi обновила логотип — ему скруглили края. Первым продуктом с ним стала... эко-сумка

 

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