Xiaomi обновила логотип — ему скруглили края. Первым продуктом с ним стала… эко-сумка
Xiaomi начала вторую часть своей крупной презентации новых продуктов XiaomiMegaLaunch, приуроченной к 11-летию компании, с демонстрации нового логотипа.
Собственно, вот:
По факту, единственное, что изменилось — теперь лого не квадратное, а со скругленными краями. Что забавно, на презентации более 10 минут рассказывали, что изменения на самом деле существеннее, чем может показаться на первый взгляд. Как рассказал главный дизайнер обновленного лого, цель состояла в том, чтобы сделать его «живым».
И первый продукт с новым лого — эко-сумка.