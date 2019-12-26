Xiaomi подготовила обновление до Android 10 для 4 не самых новых моделей своих смартфонов





Когда речь идёт об обновлении программной платформы смартфонов Xiaomi, нужно понимать, что речь идёт о двух категориях продуктов. Как правило, компания достаточно оперативно и для большого количества устройств предлагает обновления своей собственной программной оболочки MIUI. Но обновления самой операционной системы Google Android распространяются не так часто и быстро. Это отчасти объясняется слишком большим количеством моделей и модификаций смартфонов Xiaomi и её суббрендов.

Тем не менее, у нас есть хорошие новости владельцев некоторых моделей смартфонов Xiaomi – в скором времени им станет доступно обновление до наиболее актуальной операционной системы Android 10.

Пока что речь идёт о четырёх моделях смартфонов Xiaomi: Pocophone F1, Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi MIX 3 и Xiaomi Mi 8 (включая все модификации: Mi 8 Pro и Mi 8 Explorer Edition). Это не новые устройства, они уже присутствуют на рынке год и даже больше. Сама компания пока не делала официальных заявлений по поводу выпуска обновления до Android 10 для этих моделей. О грядущем обновлении стало известно благодаря тому, что Xiaomi поделилась исходным кодом ядра с актуальной версией ОС для всех этих устройств. Таким образом, Xiaomi позволяет сторонним разработчикам адаптировать свои кастомные прошивки.

Многие из указанных выше моделей (если не все), уже получили обновление собственной оболочки MIUI до последней версии 11. Теперь обновление до Android 10 будет выходить отдельно. Точные сроки его выхода пока не называются. Традиционно, первыми получить обновление смогут пользователи из Китая, а через несколько недель оно станет доступным и в других регионах.

Источник: gizchina