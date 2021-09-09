Xiaomi пообещала три крупных апдейта Android и четыре года обновлений безопасности — пока только для серии Xiaomi 11T
Xiaomi решила последовать примеру Samsung и Oppo с увеличением сроков поддержки Android-смартфонов, и анонсировала соответствущую инициативу. Но без оговорок не обошлось.
Xiaomi обещает три крупных обновления ОС Android и четыре года обновлений безопасности. Но пока действие этой программы подпадает только грядущая серия Xiaomi 11T — Xiaomi 11T Pro и Xiaomi 11T. Судя по всему, будущие модели бренда тоже будут обеспечиваться расширенной поддержкой, но прямо об этом в пресс-релизе производитель не упоминает.
При этом в левом нижнем углу промо-изображения производитель сделал весьма интересное уточнение мелким шрифтом:
«Компания оставляет за собой право окончательной интерпретации этого обновления».
Таким образом, можно предположить, что условия будут отличаться в зависимости от моделей.
В Xiaomi также упомянули, что рассматривают возможность предоставления расширенного
сервиса обновлений Android и улучшение безопасности для большего
количества устройств.
«Это непростая задача для Xiaomi и нашей команды – обеспечить обновления системы и патчей безопасности для всех предыдущих моделей смартфонов. Однако перспектива этого вызова и удовлетворения желаний наших клиентов захватывает. С одной стороны, мы снова выполняем обещание бренда Xiaomi своим глобальным пользователям – предлагать удивительные продукты. С другой стороны, постепенное продление срока службы смартфонов Xiaomi – это прогрессивный шаг, который способствует достижению целей Xiaomi по устойчивому развитию и экологической ответственности»,
Альберт Шен
руководитель отдела продуктов и технологий Xiaomi International
Анонс Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro состоится 15 сентября в рамках следующей крупной глобальной презентации Xiaomi. На мероприятии также ожидается глобальная премьера планшетов Mi Pad 5, которые месяцем ранее дебютировали в Китае.
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