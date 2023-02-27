Новости Устройства 27.02.2023 в 18:23

Xiaomi раньше Apple представила беспроводную гарнитуру смешанной реальности — Wireless AR Glass Discovery Edition весит всего 126 г

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Виртуальная, дополненная и смешанная реальность – захватывающие миры, которым нередко нехватает вычислительной мощности и продуманных концепций применения. Несмотря на неоднозначную ситуацию на рынке, Xiaomi представила Wireless AR Glass Discovery Edition – компактную гарнитуру, использующую тот же процессор Snapdragon XR2 Gen 1, что и Quest Pro. Компания заявляет, что эти «солнцезащитные» очки предлагают элегантный способ совместить цифровой и реальный миры, не требуя физического подключения к смартфону.

Изготовленная из магниево-титанового сплава и деталей из углеродного волокна, гарнитура весит 126 г. Она оснащена изготовленной на заказ кремниево-кислородной анодной батареей, которая, по словам Xiaomi, снизит физическую нагрузку на пользователя (при этом распространено мнение, что более 100 г – все еще слишком много для длительного ношения).

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Гарнитура оснащена парой дисплеев microOLED с высокой плотностью пикселей, подключенных к двум светонаправляющим призмам. Компания заявляет об уменьшении потери яркости по сравнению с другими аналогами, при пиковой яркости 1200 нит. Для полного погружения передние линзы электрохромная, автоматически затемняющиеся, когда нужно сфокусироваться на виртуальном мире.

Улучшенное отслеживание рук обеспечивает новую форму взаимодействия пользователя с виртуальными объектами. В концептуальном видео пользователь отключает умное освещение щелкая виртуальным переключателем, парящим в воздухе.

Появление этих очков AR также является частью планов Qualcomm по использованию платформы Snapdragon Spaces для улучшения устройств смешанной реальности. Гарнитура Xiaomi в сочетании с совместимым устройством, таким как новый Xiaomi 13, обещает достаточно низкую задержку, чтобы пользователь не заметил отсутствия провода. Компания заявляет, что будет тесно сотрудничать с разработчиками, чтобы ускорить появление достойной среды AR. К сожалению, не сказано ни слова о цене или доступности устройства.

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Источник: Engadget


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