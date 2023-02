Xiaomi раньше Apple представила беспроводную гарнитуру смешанной реальности — Wireless AR Glass Discovery Edition весит всего 126 г

Виртуальная, дополненная и смешанная реальность – захватывающие миры, которым нередко нехватает вычислительной мощности и продуманных концепций применения. Несмотря на неоднозначную ситуацию на рынке, Xiaomi представила Wireless AR Glass Discovery Edition – компактную гарнитуру, использующую тот же процессор Snapdragon XR2 Gen 1, что и Quest Pro. Компания заявляет, что эти «солнцезащитные» очки предлагают элегантный способ совместить цифровой и реальный миры, не требуя физического подключения к смартфону.

Изготовленная из магниево-титанового сплава и деталей из углеродного волокна, гарнитура весит 126 г. Она оснащена изготовленной на заказ кремниево-кислородной анодной батареей, которая, по словам Xiaomi, снизит физическую нагрузку на пользователя (при этом распространено мнение, что более 100 г – все еще слишком много для длительного ношения).

Гарнитура оснащена парой дисплеев microOLED с высокой плотностью пикселей, подключенных к двум светонаправляющим призмам. Компания заявляет об уменьшении потери яркости по сравнению с другими аналогами, при пиковой яркости 1200 нит. Для полного погружения передние линзы электрохромная, автоматически затемняющиеся, когда нужно сфокусироваться на виртуальном мире.

Улучшенное отслеживание рук обеспечивает новую форму взаимодействия пользователя с виртуальными объектами. В концептуальном видео пользователь отключает умное освещение щелкая виртуальным переключателем, парящим в воздухе.

Boasting a retina-level near-eye display for AR glasses, Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition delivers a truly immersive visual experience. Moreover, our self-developed Xiaomi AR Gesture Control empowers effortless control between virtual and real space. pic.twitter.com/EipqBWxkpW

— Lei Jun (@leijun) February 27, 2023