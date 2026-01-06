Новости Кино 06.01.2026 comment views icon

"Я — лучшая реклама": в трейлере сериала "Красота" Эштон Кутчер рекламирует чудо-препарат, убивающий моделей

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

"Я — найкраща реклама": у трейлері серіалу "Краса" Ештон Кутчер рекламує чудо-препарат, що вбиває моделей

Вы хотели когда-нибудь стать более красивой версией себя? В трейлере сериала ужасов «Красота» Эштон Кутчер рекламирует чудо-препарат, делающий людей красивыми без усилий. Но никто не говорил без последствий.

Атмосфера боди-хоррора явно вдохновлена «Субстанцией», резкой волной популярности «Оземпика» и последствиями для здоровья. Ролик начинается с речи героя Кутчера на яхте, который представляет себя как лицо нового продукта.

«Я — лучшая реклама самого горячего нового суперпрепарата, который делает вас красивыми без усилий», — говорит персонаж.

Однако громкие обещания столкнулись с реальностью: у этого препарата есть последствия, от которых невозможно отмахнуться. Агенты ФБР Купер Мэдсен (Эван Питерс) и Джордан Беннетт (Ребекка Холл) прибывают в Париж и постепенно распутывают дело. Они узнают, как что-то превращает обычных людей в образцы «физического совершенства», но эти изменения имеют фатальную цену.

"Я — найкраща реклама": у трейлері серіалу "Краса" Ештон Кутчер рекламує чудо-препарат, що вбиває моделей
Агенты ФБР в сериале «Красота»

Следы ведут к персонажу Кутчера — теневому технологическому миллиардеру по прозвищу «Корпорация». Именно он стоит за препаратом под названием «Красота» и готов пойти на все, чтобы защитить свою триллионную империю. Для этого он выпускает своего «Убийцу», которого играет Энтони Рамос.

"Я — найкраща реклама": у трейлері серіалу "Краса" Ештон Кутчер рекламує чудо-препарат, що вбиває моделей
Те самые последствия после «чудо-пилюли»

Параллельно в историю втягивается аутсайдер Джереми (Джереми Поуп), который ищет свое место в мире, стремительно катящемся в хаос. События разворачиваются сразу в нескольких городах: Париже, Венеции, Риме и Нью-Йорке. Повсюду агенты пытаются остановить угрозу, способную изменить будущее человечества.

Сериал «Красота» создали Райан Мерфи и Мэттью Ходжсон на одноименной серии комиксов Джереми Хауна и Джейсона А. Херли. История разворачивается в мире моды, где международные супермодели начинают умирать ужасными и загадочными способами.

В сериале также появляются Белла Хадид, Изабелла Росселлини, Бен Платт, Джессика Александер и Винсент Д’Онофрио. Производством занимается 20th Television.

Премьера сериала «Красота» состоится 21 января. В день запуска выйдут сразу три эпизода.

Источник: DeadLine

Популярные новости

arrow left
arrow right
Создатель "Во все тяжкие" говорит, что ему надоело писать о плохих парнях: "Слишком много людей подражают Уолтеру Уайту"
ТОП-2025 от Google: украинцев больше всего интересовали "График отключения света", шоу "Холостяк" и "Игра в кальмара 2"
"Ты умрешь — я умру": Netflix показал трейлер новых эпизодов "Очень странных дел"
Безупречные отдыхают: третий сезон "Дома дракона" покажет самые "крутые" войска "Игры престолов"
На Netflix вышел финальний сезон "Очень странных дел" — стриминг упал от "нашествия" зрителей
Появилось расписание 5-го сезона сериала "Пацаны": два эпизода сразу, остальные — раз в неделю
Новый трейлер второго сезона "Фолаут" / Fallout: Люси, Маколей Калкин и гражданская война
На Netflix завершился сериал "Очень странные дела" — после 9 лет трансляции
Очень "богатые" дела: сериал Stranger Things пополнил экономику США на $1,4 млрд
Появилось расписание 2-го сезона "Фоллаут": по эпизоду в неделю, а не за раз
Тодд Говард назвал любимую фракцию Fallout и рассказал, как коронная фраза игры едва не исчезла из сериала
Amazon перенесла релиз 2-го сезона "Фоллаут" — первый эпизод выйдет раньше
"V значит Вендетта" получит сериал от Джеймса Ганна спустя 20 лет после фильма
Элла Пернелл из сериала "Фоллаут" ответила, возможен ли роман между Люси и Гулем
Сериал "Властелин колец" завершил съемки 3-го сезона за 4 месяца: когда релиз?
От создателя "Во все тяжкие": на Apple TV вышел новый научно-фантастический сериал со 100% рейтингом
"Очень странные дела" получат начало в стиле "Мстители: Финал": "Раньше они побеждали любое зло, но не сейчас"
Второй сезон сериала "Берлин": первые кадры и дата выхода спинофа "Бумажного дома"
Кит Харрингтон больше не хочет и приближаться к "Игре престолов", но мечтает о "любой роли" в новом "Гарри Поттере"
Создатели "Очень странных дел" назвали 4 эпизода, которые стоит пересмотреть перед новым сезоном
Amazon доверил обзор сериала "Фоллаут" ИИ: тот перенес действие в 1950-е годы и раздражал зрителей искусственным голосом
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить