"Я — лучшая реклама": в трейлере сериала "Красота" Эштон Кутчер рекламирует чудо-препарат, убивающий моделей

Вы хотели когда-нибудь стать более красивой версией себя? В трейлере сериала ужасов «Красота» Эштон Кутчер рекламирует чудо-препарат, делающий людей красивыми без усилий. Но никто не говорил без последствий.

Атмосфера боди-хоррора явно вдохновлена «Субстанцией», резкой волной популярности «Оземпика» и последствиями для здоровья. Ролик начинается с речи героя Кутчера на яхте, который представляет себя как лицо нового продукта.

«Я — лучшая реклама самого горячего нового суперпрепарата, который делает вас красивыми без усилий», — говорит персонаж.

Однако громкие обещания столкнулись с реальностью: у этого препарата есть последствия, от которых невозможно отмахнуться. Агенты ФБР Купер Мэдсен (Эван Питерс) и Джордан Беннетт (Ребекка Холл) прибывают в Париж и постепенно распутывают дело. Они узнают, как что-то превращает обычных людей в образцы «физического совершенства», но эти изменения имеют фатальную цену.

Следы ведут к персонажу Кутчера — теневому технологическому миллиардеру по прозвищу «Корпорация». Именно он стоит за препаратом под названием «Красота» и готов пойти на все, чтобы защитить свою триллионную империю. Для этого он выпускает своего «Убийцу», которого играет Энтони Рамос.

Параллельно в историю втягивается аутсайдер Джереми (Джереми Поуп), который ищет свое место в мире, стремительно катящемся в хаос. События разворачиваются сразу в нескольких городах: Париже, Венеции, Риме и Нью-Йорке. Повсюду агенты пытаются остановить угрозу, способную изменить будущее человечества.

Сериал «Красота» создали Райан Мерфи и Мэттью Ходжсон на одноименной серии комиксов Джереми Хауна и Джейсона А. Херли. История разворачивается в мире моды, где международные супермодели начинают умирать ужасными и загадочными способами.

В сериале также появляются Белла Хадид, Изабелла Росселлини, Бен Платт, Джессика Александер и Винсент Д’Онофрио. Производством занимается 20th Television.

Премьера сериала «Красота» состоится 21 января. В день запуска выйдут сразу три эпизода.

Источник: DeadLine