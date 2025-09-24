Yakuza 3 получит римейк с антагонистом Майне — финальный босс становится главным героем

Студия Ryu Ga Gotoku официально анонсировала римейк Yakuza 3 — он получил название Yakuza Kiwami 3, где главный антагонист получит дополнительную сюжетную кампанию.

В начале этого года вышла Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, который перенес игроков в абсурдный пиратский Лас-Вегас. А разработчики уже готовят план на следующий год. Во время презентации RGG Summit стало известно, что, как и предыдущие римейка серии Kiwami, новая часть полностью перестроена на Dragon Engine. Ранее студия использовала этот движок в Yakuza 6. Разработчики решили не просто улучшить графику тайтла 2009 года, но и добавить новые развлечения.

Вместе с основной частью появятся новые сюжетные сцены и приключение Yakuza 3 Gaiden: Dark Ties с антагонистом Йошитакой Майне в главной роли. Важное уточнение, что Yakuza Kiwami 3 вместе с Dark Ties выйдет в виде комплекта. В обоих случаях будет озвучка на японском и английском, а события охватят не только знакомый Камурочо, но и новую локацию — Рюкю в Окинаве.

Кроме игры, студия подтвердила и выход фильма под аналогичным названием — Yakuza Kiwami 3. В нем роль Го Хамадзаки исполнит японский актер Теруюки Кагава, который заменит модель персонажа из оригинала. Персонажа Рикию Симабукуро теперь будет играть Шо Касамацу, известный по роли Сато в «Полиции Токио».

Итак, релиз римейка запланирован на 12 февраля 2026 года — за 2 недели до 17-й годовщины игры. Тайтл появится сразу на PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PS4 и ПК через Steam.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Дополнительно укажем, что Kiwami-линейка уже расширяет присутствие на Switch. Недавно Sega объявила о релизе первых двух римейков на Switch 2 — они запланированы на 13 ноября. А владельцы предыдущих версий получат скидку на апгрейд. Что касается третьей части, то она сразу будет портирована на Switch 2.

Вместе с тем, анонсировали Yakuza 0 Director’s Cut — релиз запланирован на 8 декабря. К сожалению, перенести сэйвы в Director’s Cut версию не получится. А также Yakuza 0 нельзя будет обновить до Director’s Cut. Кроме того, 8 декабря выйдет Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2 на PS5 и Xbox Series.

Источник: трансляция RGG SUMMIT 2025