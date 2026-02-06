Игроки Kingdom Come: Deliverance 2 убили больше NPC, чем жило людей на Земле в XV ст.

Kingdom Come: Deliverance 2 исполнился год, и Warhorse опубликовала интересную инфографику со статистикой игроков. Оказывается геймеры убили больше NPC, чем жило людей на Земле в XV веке, и 25 раз преодолели экватор.





Одна из самых красноречивых цифр — 452,8 миллиона убитых NPC. Для сравнения, в начале 1500-х все население Земли составляло всего 430-500 миллионов человек. Получается, что игроки Kingdom Come: Deliverance 2, действие которой разворачивается в XV веке, уничтожили больше виртуальных персонажей, чем тогда реально жило на планете. При этом они пощадили лишь 97,5 миллиона персонажей.

Часть тех убийств происходила не на трезвую голову. Генри из Скалице убил 5,4 миллиона NPC в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, Warhorse показала и менее кровавые цифры. За год игроки вместе преодолели 667 млн миль по Богемии — это примерно 25 длин экватора Земли. Также было сварено 69,7 млн зиль, съедено 48,8 млн яблок и выполнено 1,6 млрд идеальных блоков в бою.

Kingdom Come Deliverance 2 вышла 4 февраля 2025 года, побив рекорд первой части из онлайна на 3 час релиза. С самого начала критики предсказывали, что проект Warhorse Studios будет претендентом на «Игру года», хотя награда отошла Clair Obscur: Expedition 33. Официально игра окупилась менее, чем за неделю после релиза. По данным сервиса VG Insights, студия продала 3,7 млн копий игры и получила не менее $158,5 млн валового дохода.





В течение 2025 года Warhorse Studios успела выпустить три основных дополнения, добавив новые игровые механики и концовки. В первом DLC Генри встречает странного маляра, который учит его расписывать щиты, затем находит отцовскую кузницу, завершая его дело, и напоследок попадает в эпицентр средневековой эпидемии. Разработчики заявляли, что выпустят лишь три крупных сюжетных DLC и «поставят точку» с Kingdom Come: Deliverance 2.

После этого Warhorse Studios переключится на совершенно новую RPG. Планировалось, что разработка стартует в начале 2026 года, после рождественско-новогодних праздников. На данный момент ничего не известно о сеттинге или сюжете будущего проекта. Как писало Game Pressure, команда создает различные прототипы, тестирует новые идеи, механики, технологии и общается с партнерами.