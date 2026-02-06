tradfi
Новости Игры 06.02.2026 comment views icon

Игроки Kingdom Come: Deliverance 2 убили больше NPC, чем жило людей на Земле в XV ст.

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Гравці Kingdom Come: Deliverance 2 вбили більше NPC, ніж жило людей на Землі у XV ст.

Kingdom Come: Deliverance 2 исполнился год, и Warhorse опубликовала интересную инфографику со статистикой игроков. Оказывается геймеры убили больше NPC, чем жило людей на Земле в XV веке, и 25 раз преодолели экватор.


Одна из самых красноречивых цифр — 452,8 миллиона убитых NPC. Для сравнения, в начале 1500-х все население Земли составляло всего 430-500 миллионов человек. Получается, что игроки Kingdom Come: Deliverance 2, действие которой разворачивается в XV веке, уничтожили больше виртуальных персонажей, чем тогда реально жило на планете. При этом они пощадили лишь 97,5 миллиона персонажей.

Часть тех убийств происходила не на трезвую голову. Генри из Скалице убил 5,4 миллиона NPC в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, Warhorse показала и менее кровавые цифры. За год игроки вместе преодолели 667 млн миль по Богемии — это примерно 25 длин экватора Земли. Также было сварено 69,7 млн зиль, съедено 48,8 млн яблок и выполнено 1,6 млрд идеальных блоков в бою.

Гравці Kingdom Come: Deliverance 2 вбили більше NPC, ніж жило людей на Землі у XV ст.Гравці Kingdom Come: Deliverance 2 вбили більше NPC, ніж жило людей на Землі у XV ст.Гравці Kingdom Come: Deliverance 2 вбили більше NPC, ніж жило людей на Землі у XV ст.

Kingdom Come Deliverance 2 вышла 4 февраля 2025 года, побив рекорд первой части из онлайна на 3 час релиза. С самого начала критики предсказывали, что проект Warhorse Studios будет претендентом на «Игру года», хотя награда отошла Clair Obscur: Expedition 33. Официально игра окупилась менее, чем за неделю после релиза. По данным сервиса VG Insights, студия продала 3,7 млн копий игры и получила не менее $158,5 млн валового дохода.


В течение 2025 года Warhorse Studios успела выпустить три основных дополнения, добавив новые игровые механики и концовки. В первом DLC Генри встречает странного маляра, который учит его расписывать щиты, затем находит отцовскую кузницу, завершая его дело, и напоследок попадает в эпицентр средневековой эпидемии. Разработчики заявляли, что выпустят лишь три крупных сюжетных DLC и «поставят точку» с Kingdom Come: Deliverance 2.

После этого Warhorse Studios переключится на совершенно новую RPG. Планировалось, что разработка стартует в начале 2026 года, после рождественско-новогодних праздников. На данный момент ничего не известно о сеттинге или сюжете будущего проекта. Как писало Game Pressure, команда создает различные прототипы, тестирует новые идеи, механики, технологии и общается с партнерами.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Larian впервые раскрыла официальные продажи Baldur's Gate 3 — более 20 млн копий
Epic Games Store отдает экшн-хоррор от автора оригинальной Dead Space
Рон Перлман получил "$40 и сэндвич" за озвучку первой Fallout
Windows Central: Xbox отменила персональные итоги года для игроков из-за нехватки денег
Вместо улитки — Тодд Говард: моддер Fallout 4 заставил босса Bethesda убивать игроков
Half-Life 3 выйдет весной 2026 года как лаунч-тайтл для Steam Machine, — инсайдер
В офисе разработчиков GTA 6 произошел взрыв: спасатели работают на месте
Геймплейный трейлер Resident Evil Requiem: Леон Кеннеди вернулся, и теперь у него есть бензопила
Актер Зоро из сериала "Ван Пис" обошел 350+ игроков на турнире по карточной One Piece
Геймер потратил $20 000 и 20 лет, чтобы собрать всю библиотеку игр для Xbox 360
Это не Леон: GameStop "засветил" второго игрового персонажа Resident Evil Requiem
IO Interactive перенесла релиз 007 First Light на "старую" дату GTA 6
В Digital Foundry выбрали три лучшие по графике игры 2025 года
Готовьте кошельки: Steam опубликовал расписание фестивалей и распродаж на 2026 год
Огромный мод The Witcher 3 содержит 5750 исправлений игры и почти весь вырезанный контент
Разработчиков Final Fantasy 11 заставили вручную убивать боссов из-за сбоя на сервере
Новый "Ведьмак", но не тот: CDPR представила игру Reigns The Witcher о смерти Геральта с озвучкой Лютика
В Resident Evil Requiem добавили 100 видов зомби с уникальным поведением
Epic Games Store бесплатно отдает партийную ретро-RPG с рейтингом 93%
Отчет: Arc Raiders возглавила топ игровых сообществ "с наибольшим количеством лайков", разница с Dota 2 — всего в 18 слов
Более 50% геймеров PS5 забросили ремастер Oblivion после 15 часов игры
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить