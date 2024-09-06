Илон Маск распространял информацию медиакомпании, финансируемой из москвы — Минюст США раскрыл сеть российской пропаганды

Илон Маск неоднократно продвигал в своем аккаунте X Twitter посты от правого медиа, которое, вероятно, публиковало российскую пропаганду за деньги.

4 сентября Министерство юстиции США выдвинуло громкое обвинение. Минюст утверждает, что российская государственная компания RT тайно предоставила около $10 млн сети медиа из Теннесси, которая создавала пропагандистские видео и платила сотни тысяч долларов нескольким правым инфлюенсерам, о чем говорит ее цифровой след.

В обвинительном акте не упоминается название компании, которая получала деньги, но многочисленные американские издания сообщаютчто детали указывают на Tenet Media. Маск, который глубоко погрузился в конспирологические правые взгляды, неоднократно прямо ссылался на контент Tenet Media и распространял его, а также публикации, созданные и опубликованные влиятельными лицами, сотруднічавшими с Tenet за деньги.

Основатели Tenet тоже поименно не назывались в обвинении — это супруги консервативных инфлюенсеров Лорен Чен и Лиам Донован. Чен, которая имеет большое количество сторонников в социальных сетях, вела шоу на Blaze TV Гленна Бека, пока ее не уволили после обвинений. Она также является соучредителем Turning Point USA, политической организации «христианских националистов», которая сосредотачивается на продвижении консервативных идей среди подростков и студентов.

Согласно заявлению Министерства юстиции, супруги знали о том о том, что они получали деньги от граждан России: они работали непосредственно с двумя российскими сотрудниками RT, но намеренно не сообщили об этой связи американскому правительству, как того требует законодательство США.

Основателей Tenet также обвиняют в том, что они активно работали над тем, чтобы скрыть свои отношения с Россией и RT от правых влиятельных людей, которых они нанимали, вместе имеющих миллионы подписчиков в X, Instagram, YouTube и на других платформах Более того, согласно обвинению, сотрудники RT, от которых Чен и Донован получали чеки, участвовали в редактировании большей части контента Tenet.

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Созданный под лозунгом «здесь живут бесстрашные голоса», контент, созданный и распространяемый Tenet и группой инфлюенсеров, варьируется от общих разговоров против пробуждения, культурной войны к откровенно антиукраинским сообщениям, сосредоточенным на финансировании войны в Украине США и Западом. Илон Маск неоднократно ретранслировал и отвечал на сообщения самой Tenet, а также ее инфлюенсеров, среди которых Тим Пул, Бенни Джонсон и Лорен Саузерн.

Миллиардер косвенно прокомментировал обвинения Министерства юстиции, ответив «да» на пост консервативного комментатора Бена Шапиро, который утверждал, что инфлюенсеры, оплачиваемые Tenet, не виноваты из-за их неосведомленности о причастности России — Маск ответил «Да». Некоторые создатели контента Tenet, в том числе Пул и Джонсон, утверждают, что они были настоящими жертвами и говорят о собственной неосведомленности о связях с Россией.

Согласно обвинению, по крайней мере двое из инфлюенсеров знали, что инвестиции Tenet поступают от вымышленного европейского банкира Эдуарда Григоряна. Когда один из экспертов запросил информацию о Григоряне, его направили на страницу LinkedIn компании под названием Viewpoint Productions. Как отмечает Wired, страница была явно фейковой: содержала мало информации и много орфографических ошибок.

Причастные к распространению российской пропаганды получали действительно большие деньги. Согласно обвинительному акту, один из влиятельных людей имел в месяц $400 000 (без учета «бонусов») за создание всего четырех видео в неделю. Согласно Министерству юстиции, может быть правдой, что эти влиятельные инфлюенсеры не осознавали поступления средств от враждебного государства. Но они и не очень интересовались происхождением денег.

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Источник: Futurism