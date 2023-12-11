Джонса забанили за отрицание терактов 11 сентября 2001 года и произошедшую в 2012 году стрельбу в школе Сэнди-Хук.

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В воскресенье Илон Маск возобновил учетную запись сторонника теорий заговора Алекса Джонса в X, отказавшись от годового «обещания» не допускать того в свою социальную сеть. Ранее Джонс был «навсегда» заблокирован из-за «оскорбительного поведения» — конспиролог столкнулся с иском о клевете за распространение ложных утверждений о том, что стрельба в начальной школе Сэнди-Гук была мистификацией.

Несмотря на то, что 14 декабря 2012 года в Ньютауне, штат Коннектикут, в начальной школе Сэнди-Хук было застрелено 20 детей и 6 педагогов, Джонс неоднократно заявлял в своем шоу Infowars, что событие было постановочным и направленным на усиление законов об оружии. Согласно отчетам Associated Press, сторонники его обманчивых заявлений продолжали угрожать и преследовать семьи, потерявшие родных во время стрельбы — некоторым пришлось покинуть свои дома. Родственники жертв подали в суд на Джонса и выиграли иск почти на $1,5 млрд, а тот, несмотря на свое большое желание, не получил защиты от личного банкротства, чтобы избежать выплаты.

Пользователи возглавляемой Илоном Маском соцсети X ожидали восстановления аккаунта Джонса по крайней мере с четверга, когда он заявил об этом публично, и традиционно провел опрос, где из более чем 2 миллионов участников почти половина проголосовала за возвращение конспиролога (удобная опция, которая помогает миллиардеру переложить ответственность на людей).

«Поскольку эта платформа стремится стать глобальной площадкой, постоянные запреты должны быть очень редкими», — написал Маск в публикации в четверг.

Маск сказал, что Джонс «не сможет нарушать правила», но если распространит дезинформацию, то его «исправит» функция заметок сообщества X.

Джонс тем временем опубликовал первое за 5 лет сообщение, а точнее репост приветственной публикации Эндрю Тейта — блогера, известного своими женоненавистническими заявлениями, который ожидает суда по обвинениям в изнасиловании, торговле людьми и создании преступной группы для сексуальной эксплуатации женщин. X раньше разрешил Тейту монетизировать свой аккаунт, и тот говорил, что зарабатывал в соцсети десятки тысяч долларов.

Маск, называющий себя сторонником свободы слова, ранее также разблокировал Дональда Трампа, но атаковал «недружественные аккаунты», например учетные записи журналистов или профиль ElonJet, который отслеживал движение его частного самолета.

На днях Илон тегнул Джо Байдена и репостнул сообщение Гонзало Лиры — пророссийского блогера, который находился в Харькове перед полномасштабным вторжением, а затем распространял в своих соцсетях фото погибших бойцов ВСУ и радовался приходу оккупантов. Когда СБУ задержала Лиру, Такер Карлсон снял сюжет «Украина задержала журналиста, гражданина США» (также Карлсон снял сюжет «Зеленский убил кандидата в президенты, который его критиковал» — речь шла об илье киве).

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«‎Американский гражданин сидит в тюрьме в Украине после того, как мы отправили туда более 100 миллиардов долларов? Есть ли в этой истории нечто большее, чем просто критика Зеленского? Если это все, то у нас здесь серьезная проблема», — написал Маск.

На фоне заявлений Маска и репостов пророссийских блогеров, он систематически и достаточно успешно уничтожает поддержку Украины среди американцев. Рейтинг Трампа тем временем продолжает расти — на днях сообщали, что он на 4% опережает Байдена. Экс-президент США ранее заявлял, что в случае переизбрания прекратит помощь Украине и выведет США из НАТО, что уменьшит боевой потенциал Альянса более чем вполовину.

Под руководством Маска X также подал в суд на наблюдательную группу Media Matters и одного из ее сотрудников за клевету после отчета о размещении нацистского контента рядом с объявлениями основных рекламодателей. С тех пор такие крупные компании как Apple и Disney приостановили рекламу на X, а Маск публично послал их.