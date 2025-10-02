Новости IT-бизнес 02.10.2025 comment views icon

Илон Маск стал первым в мире полутриллионером: его состояние превысило $500 млрд

Андрій Русанов

Редактор новостей

Ілон Маск став першим у світі напівтрильйонером: його статок перевищив $500 млрд

По состоянию на среду Илон Маск стал не только самым богатым человеком мира, но и первым, кому удалось заработать $500 млрд.

Этот показатель временно зафиксировал Forbes в своем рейтинге самых богатых людей в среду, 1 октября. На сейчас состояние Маска в нем немного меньше — $499,1 млрд. Только в декабре прошлого года владелец Tesla и SpaceX был первым, кто заработал $400 млрд. Можно констатировать, что сейчас Илон Маск прошел уже полпути к первому в истории личному триллиону.

Соучредитель Oracle Ларри Эллисон, который ненадолго стал самым богатым человеком в сентябре, сейчас отстает от Маска почти на $150 млрд ($350,7 млрд). Марк Цукерберг занял третье место с $245,8 млрд, четвертое — за Джеффом Безосом, основателем Amazon, у которого есть $233,5 млрд. Пятое и шестое места занимают сооснователи Google Ларри Пейдж ($203,7 млрд) и Сергей Брин ($189 млрд).

Ілон Маск став першим у світі напівтрильйонером: його статок перевищив $500 млрд
Топ-6 миллиардеров Forbes

Превышению Маском психологической отметки способствовал рост акций Tesla в среду. Дополнительные 4% их стоимости дали владельцу $9,3 млрд. Издание отмечает, что цена акций производителя электромобилей выросла почти вдвое с тех пор, как Маск впервые объявил в апреле, что он уйдет с должности главы Департамента эффективности правительства (DOGE) и посвятит время Tesla. Его доля в компании сейчас составляет около $190 млрд.

Напомним, в сентябре совет директоров Tesla предложил новый рекордный пакет оплаты для Маска, который может добавить ему акции на сумму до $1 трлн, если компания достигнет «марсианских» показателей эффективности. В частности, для этого требуется увеличение рыночной капитализации более чем в восемь раз в течение 10 лет. Другая компания мультимиллиардера, SpaceX, в августе оценивалась на $168 млрд. Также Маск владеет xAI Holdings (xAI+X). В сделке объединенная компания оценивалась в $113 млрд, Маск владеет примерно 53% ее акций, на $60 млрд.

Еще в 2020 году Илон Маск имел «всего» $24,6 млрд. Пятым человеком, который пересек границу $100 млрд, в том же году его сделал стремительный рост Tesla. Впервые он стал самым богатым человеком в мире в январе 2021 года, с почти в $190 млрд. Илон Маск балансирует на грани во многих аспектах, но бесспорно, умеет зарабатывать деньги и выводить бизнесы из затруднительного положения (впрочем, как и заводить их туда). Поэтому его триллион в ближайшие годы не кажется чем-то недостижимым.

