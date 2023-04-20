Tesla не продавала биткоины в первом квартале 2023 года и заработала $23,33 млрд — хотя чистая прибыль компании на 24% меньше, чем в прошлом году

В настоящее время автопроизводитель владеет биткоинами на сумму $321 млн – и в соответствии с финансовым отчетом Tesla за первый квартал 2023 года запасами цифровой валюты компания не пользовалась (как и в предыдущие два квартала).

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В 2021 году Tesla приобрела флагманскую криптовалюту на сумму $1,5 млрд и запустила эксперимент с принятием цифровой валюты в качестве оплаты за товар (впрочем, он длился всего около трех месяцев). По итогам 2022 года компания потеряла $204 млн стоимости ее активов в биткоинах – это частично компенсировали конвертацией криптовалюты в фиат на сумму $64 млн.

Однако в течение последних трех кварталов биткоин-запасы Tesla оставались нетронутыми. Сама криптовалюта выросла примерно до $28 500 в конце первого квартала с $16 500, зафиксированных тремя месяцами ранее.

Генеральный директор компании Илон Маск продолжает поддерживать и другие криптовалюты, прежде всего мемную цифровую монету доджкоин (вспоминая о ней в последних интервью и временно помещая ее маскота на место логотипа в Twitter) – вместе с тем миллиардер столкнулся с иском, в котором инвесторы обвинили его в манипулировании стоимостью монеты.

Что касается показателей отчета, то Tesla заработала в первом квартале $23,33 млрд, где чистая прибыль составила $2,5 млрд – на 24% меньше показателей соответствующего периода в прошлом году.

По данным 14 аналитиков, опрошенных Refinitiv, общая валовая рентабельность компании составила 19,3%, что не соответствует рыночным ожиданиям в 22,4%. Reuters пишет, что этому способствовала серия снижений цен, направленная на стимулирование спроса и на борьбу с растущей конкуренцией. Сама компания ссылается на «недостаточное использование новых заводов», большие затраты на сырье, товары, логистику и гарантии, а также более низкий доход от кредитов на охрану окружающей среды.

Автомобильная промышленность, основной сегмент Tesla, принесла $19,96 миллиарда за квартал (на 18% больше, чем в прошлом году). Доход от регулятивных автомобильных кредитов за первые три месяца 2023 года составил $521 млн (по сравнению с $679 млн в первом квартале прошлого года).

Генеральный директор компании Илон Маск во время отчета сослался на «неопределенную» макроэкономическую среду, которая может повлиять на планы людей по покупке автомобилей и добавил, что ожидает 12 месяцев «грозовой погоды» в экономике. Также предприниматель отметил, что «каждый раз, когда ФРС повышает процентные ставки, это эквивалентно увеличению цены на автомобиль».

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Доход Tesla Energy вырос до $1,53 миллиарда, что на 148% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Развертывание систем хранения энергии возросло до 3,9 ГВт·ч или на 360%. Эти системы, созданные на основе литий-ионных аккумуляторов, включают в себя домашнюю резервную батарею под названием Powerwall и систему Megapack, которая позволяет коммунальным предприятиям сохранять и использовать больше солнечной и ветровой энергии.

Tesla рассчитывает произвести около 1,8 млн автомобилей в этом году (в 2022 году компания произвела 1 369 611 автомобилей и поставила 1 313 851 автомобиль). Сейчас компания продает четыре модели электромобилей, которые производит на двух автосборочных заводах в США, одном в Шанхае и еще одном за пределами Берлина. CNBC пишет, что акционеры, которые прислали свои вопросы накануне отчета о доходах, ожидали обновленную информацию о Cybertruck – Маск отметил, что Tesla сейчас создает «альфа-версию Cybertruck» на пилотной линии и намерена производить модель на своем заводе в Остине, штат Техас. Поставки планируются на третий квартал 2023 года.

В начале апреля Tesla сообщила, что произвела 440 808 автомобилей и отгрузила 422 875 автомобилей в первом квартале (результаты в очередной раз оказались рекордными, хотя и были ниже ожиданий аналитиков). Месяцем ранее Маск объявил о планах по строительству гигафабрики в Монтеррее, Мексика (день езды до относительно новой фабрики в Остине, Техас), а позже появилась информация о планах по созданию в Шанхае фабрики по производству Megapack.

Сейчас акции Tesla возобновились после тяжелого 2022 года, когда потеряли около двух третей своей стоимости – в 2023-м акции выросли на 48%.