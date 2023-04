Илон Маск заявил, что пожертвовал Украине $100 млн, а SpaceX обеспечивает работу Starlink в стране без денег Минобороны США

Во время спора о введении платной подписки Twitter Blue стали известны интересные факты о финансировании работы Starlink в Украине. Илон Маск заявил, что отказался от финансирования Пентагона и потратил на эти цели $100 млн.

Все началось с твита Стивена Кинга, в котором он предложил Маску передать $8 за его синюю галочку на благотворительность. Всемирно известный автор книг ужасов порекомендовал «Фонд Притулы», работающий на спасение жизни в Украине.

В ответ на это Илон Маск предложил помериться размером донатов и заявил, что пожертвовал Украине $100 млн.

I’ve donated $100M to Ukraine, how much have you donated?

(We turned down the DoD money btw) https://t.co/wpLa6dTnP6

— Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2023