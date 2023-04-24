Илон Маск заявил, что пожертвовал Украине $100 млн, а SpaceX обеспечивает работу Starlink в стране без денег Минобороны США

Во время спора о введении платной подписки Twitter Blue стали известны интересные факты о финансировании работы Starlink в Украине. Илон Маск заявил, что отказался от финансирования Пентагона и потратил на эти цели $100 млн.

Курс QA. Тобі платитимуть за те, що ти все ламатимеш . Хочу роботу мрії

Все началось с твита Стивена Кинга, в котором он предложил Маску передать $8 за его синюю галочку на благотворительность. Всемирно известный автор книг ужасов порекомендовал «Фонд Притулы», работающий на спасение жизни в Украине.

«Это всего $8, поэтому, возможно, господин Маск мог бы добавить немного больше», — отметил Стивен Кинг.

В ответ на это Илон Маск предложил помериться размером донатов и заявил, что пожертвовал Украине $100 млн.

«Я пожертвовал Украине $100 млн, а сколько вы пожертвовали? (Мы отказались от денег Министерства обороны, кстати)», – заявил Маск.

I’ve donated $100M to Ukraine, how much have you donated? (We turned down the DoD money btw) https://t.co/wpLa6dTnP6 — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2023

Напомним, в октябре прошлого года Илон Маск отказался финансировать работу Starlink в Украине. Подконтрольная Маску компания SpaceX направила письмо в Пентагон, в котором говорилось, что она больше не может продолжать финансировать сервис Starlink, как раньше. В письме также содержалась просьба к Пентагону взять на себя финансирование украинского правительственного и военного использования Starlink. Тогда Маск утверждал, что поддержка работы Starlink в Украине к тому времени уже стоила SpaceX $80 млн, а к концу 2022 года сумма должна была превысить $100 млн. В письме отмечалось, что к концу года соответствующие расходы SpaceX превысят $120 млн, а в течение следующих 12 месяцев эта сумма может достичь $400 млн. Вскоре из-за шквала критики Маск передумал и решил оставить бесплатным Starlink для нужд Украины, несмотря на «потерю денег».

Курс Літній табір в Японії Konnichiwa! На зв'язку літній табір в Японії Ваші діти завітають до Google, Microsoft, Twitter. І це тільки початок! Забронювати

Учитывая приведённые данные, поддержка работы Starlink в Украине стоит SpaceX около $10 млн в месяц, но с течением времени эта величина может увеличиваться. Таким образом, к середине апреля «пожертвования» на Starlink в Украине должны были достичь уже $140-150 млн или даже больше. Однако Маск пишет о $100 млн и отказе от денег Министерства обороны США, хотя ранее требовал финансирования от Пентагона.