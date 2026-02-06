tradfi
Новости Устройства 06.02.2026 comment views icon

Илонофон? SpaceX готовит смартфон со встроенной спутниковой связью Starlink

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Ілонофон? SpaceX готує смартфон із вбудованим супутниковим зв'язком Starlink

SpaceX разрабатывает смартфон с прямым доступом к спутниковому интернету Starlink.


Отмечается, что компания Илона Маска экспериментирует с подключением смартфонов к спутниковой сети Starlink. В США испытания проводились с использованием iPhone, подключенных к оператору T-Mobile. Они отправляли и получали текстовые сообщения через спутники Starlink. Теоретически система должна обеспечивать интернет и телефонные звонки без необходимости традиционной сотовой сети.

По информации Reuters от трех независимых источников, сейчас в SpaceX работают над разработкой собственного смартфона. Однако нет никакой информации относительно того, когда он должен выйти и какие будет иметь характеристики. По словам Маска, устройство будет значительно отличаться от нынешних смартфонов и будет разрабатываться с нуля для обеспечения максимальной производительности ИИ, позволяя моделям искусственного интеллекта работать локально. 

Смартфон, вероятно, разрабатывается с целью значительно увеличить количество пользователей Starlink. Сейчас на спутниковую сеть приходится до 80% от общей прибыли SpaceX. Такой телефон также мог бы заинтересовать тех, кто постоянно путешествует, при условии, что в компании Маска предложат выгодный тариф с доступом к интернету по всему миру и отсутствующей платой за роуминг. Однако, поскольку путешествия за границу с телефоном уже стали относительно простыми и доступными благодаря провайдерам eSIM, успех такой услуги, скорее всего, будет зависеть от цены.


Мы писали, что Starlink начинает постепенно переводить пользователей на более дорогие базовые тарифные планы. После отмены «жилого» тарифа Residential за $40 со стандартным комплектом, компания теперь избавляется и от самого дешевого плана для антенны Mini.

Однако на данный момент Starlink стоит дешевле, чем традиционная фиксированная связь ведущих операторов в Великобритании. Тем временем Blue Origin запускает орбитальный интернет с 6 Тбит/с.

Источник: NotebookCheck

Популярные новости

arrow left
arrow right
NASA возвращает астронавтов с МКС из-за таинственной медицинской проблемы
По итогам года Grok 4.20 стал самым успешным ИИ-трейдером
35 смартфонов в тесте на автономность: iPhone 17 держал заряд идентично OnePlus 15 на 7300 мА·ч
В Украине запустили верификацию Starlink через ЦНАП и "Дію"
Раньше бесплатно, теперь — $30: xAI закрыла новые функции Grok Imagine для пользователей X Premium
Подписка на "автопилот": Tesla прекращает одноразовую продажу FSD, с февраля — только $99/месяц
Несмотря на заявления Маска, Tesla контролирует "бесконтрольные" Robotaxi
Новая модель ChatGPT использует Grokipedia Илона Маска в качестве источника
Илон Маск снова преувеличил: ЦОД xAI Colossus 2 даже близко не достиг 1 ГВт, по данным спутника
Более 2 млн абонентов "Киевстар" подключились к спутниковой связи Starlink: отправлено 540+ тысяч SMS, активнее всего — на Востоке и Юге
Самые интересные смартфоны CES 2026
Sony патентует геймпад с тачскрином: кнопки и D-pad можно увеличить и поменять местами
Интернет Starlink теперь стоит дешевле, чем фиксированный в Великобритании
Средняя цена смартфонов впервые превысила $400, — аналитики Counterpoint Research
Новые наушники за $60: Redmi Buds 8 Pro с лучшим звучанием и клипса Realme Buds Clip
Tesla патентует встроенную антенну Starlink в своих авто
"Все управление войсками легло": доступ к интернету Starlink потеряли почти 90% российских подразделений
Google подтвердила баг Pixel с записанными сообщениями, слышимыми на другой стороне, но не для всех аппаратов
Такмед в смартфоне: в «Армия+» добавили бесплатный симулятор оказания помощи раненым
Юрист Илона Маска подрабатывает клоуном в свободное от исков к OpenAI время
Все "Пункты несокрушимости" получат xPON или Starlink, — постановление правительства
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить