Илонофон? SpaceX готовит смартфон со встроенной спутниковой связью Starlink

SpaceX разрабатывает смартфон с прямым доступом к спутниковому интернету Starlink.





Отмечается, что компания Илона Маска экспериментирует с подключением смартфонов к спутниковой сети Starlink. В США испытания проводились с использованием iPhone, подключенных к оператору T-Mobile. Они отправляли и получали текстовые сообщения через спутники Starlink. Теоретически система должна обеспечивать интернет и телефонные звонки без необходимости традиционной сотовой сети.

По информации Reuters от трех независимых источников, сейчас в SpaceX работают над разработкой собственного смартфона. Однако нет никакой информации относительно того, когда он должен выйти и какие будет иметь характеристики. По словам Маска, устройство будет значительно отличаться от нынешних смартфонов и будет разрабатываться с нуля для обеспечения максимальной производительности ИИ, позволяя моделям искусственного интеллекта работать локально.

Смартфон, вероятно, разрабатывается с целью значительно увеличить количество пользователей Starlink. Сейчас на спутниковую сеть приходится до 80% от общей прибыли SpaceX. Такой телефон также мог бы заинтересовать тех, кто постоянно путешествует, при условии, что в компании Маска предложат выгодный тариф с доступом к интернету по всему миру и отсутствующей платой за роуминг. Однако, поскольку путешествия за границу с телефоном уже стали относительно простыми и доступными благодаря провайдерам eSIM, успех такой услуги, скорее всего, будет зависеть от цены.





Мы писали, что Starlink начинает постепенно переводить пользователей на более дорогие базовые тарифные планы. После отмены «жилого» тарифа Residential за $40 со стандартным комплектом, компания теперь избавляется и от самого дешевого плана для антенны Mini.

Однако на данный момент Starlink стоит дешевле, чем традиционная фиксированная связь ведущих операторов в Великобритании. Тем временем Blue Origin запускает орбитальный интернет с 6 Тбит/с.

