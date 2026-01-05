Новости Крипто 05.01.2026 comment views icon

Центробанк Индии призвал мир отказаться от стейблкоинов — высокорисковый актив

Шадрин Андрей

Центробанк Індії закликав світ відмовитися від стейблкоїнів — високоризикований актив

Индийский центральный банк призвал страны мира не развивать частные стейблкоины, а делать акцент на цифровых валютах центральных банков (CBDC) как более безопасной альтернативе. RBI отмечает, что стейблкоины могут представлять серьезный риск для финансов и суверенитета денег.

Reserve Bank of India (RBI) обнародовал последний Финансовый отчет о стабильности, где отмечает: CBDC обеспечивают те же функции, что и стейблкоины — быстрые, программируемые расчеты — но с поддержкой центрального банка. RBI обращает внимание на риски широкого внедрения частных цифровых валют: неустойчивость привязки токенов к фиатной валюте, потенциальная потеря контроля над денежной политикой и возможность обходных схем капитальных потоков.

Регулятор добавляет, что после вступления в силу в США закона о регулировании стейблкоинов их значимость на мировых рынках возросла, однако это не уменьшает рисков для развивающихся стран. RBI подчеркивает, что частные стейблкоины могут подорвать валютный суверенитет финансовых систем, особенно если они будут активно использоваться без соответствующего надзора. По оценке RBI, стейблкоины являются высокорисковыми активами, которые позиционируются как альтернатива фиатным деньгам, однако не соответствуют ключевым критериям: однородности, гибкости и стабильности.

В отчете также упоминается, что RBI планирует тестировать собственную цифровую рупию в регионах с ограниченным доступом к Интернету, чтобы оценить эффективность CBDC в различных условиях. Кроме того, индийский центральный банк сообщил о намерении внедрить Asset Reserve Certificate (ARC) — национальный стейблкоин, который должен уменьшить отток ликвидности в долларовые стейблкоины, поддержать внутреннюю экономику и стимулировать спрос на государственные облигации.

«Центральный банк сохраняет доверие к деньгам, и именно поэтому CBDC должны стать основой будущей платежной инфраструктуры, а не частные стейблкоины. Они могут обещать эффективные расчеты, но без поддержки центрального банка они не способны гарантировать стабильность финансовой системы и защиту инвесторов», — отмечается в материале.

Позиция RBI отражает глобальную тенденцию: даже крупные экономики не должны пренебрегать рисками, связанными с частными цифровыми валютами. Индия активно продвигает цифровую рупию как приоритетный инструмент расчетов, напоминая, что деньги должны оставаться суверенными, а не частными. Таким образом, регулятор призывает мировые органы финансового контроля не только осторожно относиться к стейблкоинам, но и поддерживать внедрение CBDC как фундамента финансовой стабильности и доверия к деньгам.

Источник: The Economic Times

