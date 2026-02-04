Дизайн iPhone Fold заставит фанов Apple "переучиться" пользованию смартфоном

Складному iPhone могут изменить не только формфактор, а общий способ пользования смартфоном. Новая утечка из Китая показывает, что iPhone Fold заставит фанов Apple переучиваться базовым вещам.
Информатор Instant Digital (через MacRumors) опубликовал информацию о дизайне iPhone Fold, включая расположение кнопок, камер и деталей. По этим данным, Apple серьезно отойдет от схемы, которая почти не менялась годами у обычных iPhone.
На правой стороне iPhone Fold останутся боковая кнопка с Touch ID (вместо Face ID) и кнопка управления камерой, которую источник называет «кнопкой ИИ». Левая сторона корпуса будет полностью без кнопок, поскольку там расположен шарнир. Кнопки регулировки громкости перенесут в верхнюю часть устройства, по аналогии с iPad mini.
Для сравнения в обычных iPhone слева находится беззвучный режим или Action Button и громкость, справа — боковая кнопка и управление камерой. Даже в моделях iPhone 17 Pro и iPhone Air, где камера вытянута в планку, объективы все равно сгруппированы слева.
Fold даже скриншоты делать будет иначе: если в iPhone кнопки громкости и боковая расположены напротив, то здесь они стоят рядом. Это усложняет привычную комбинацию и меняет хват смартфона. Тем, кто привык снимать фото кнопками громкости, придется немного приспособиться. Кнопка управления камерой, вероятно, останется для съемки.
Изменятся и другие комбинации клавиш, в частности для выключения, принудительной перезагрузки и входа в режим восстановления, где нажимаются несколько кнопок одновременно. Непонятно лишь, как будет работать отключение звука, поскольку в утечке нет информации о Action Button. Вероятно, альтернативой может быть Центр управления или что-то другое.
По утечке, у iPhone Fold будет двойная камера в горизонтальном модуле, похожем на iPhone Air. Линзы расположены слева, сам блок черный, а задняя панель другого цвета. Ожидается два варианта корпуса, но пока Apple якобы остановилась на белом.
Расположение деталей внутри тоже напрямую влияет на дизайн. Apple, по словам Instant Digital, избегала пересечения проводов в корпусе. Материнская плата размещена справа от экрана, остальное место отдали аккумулятору. По предварительным слухам, он станет «самым большим аккумулятором в истории iPhone».
Источник: BRG
