Дизайн iPhone Fold змусить фанів Apple "перевчитись" користуванню смартфоном

Складаному iPhone можуть змінити не лише формфактор, а загальний спосіб користування смартфоном. Новий витік з Китаю показує, що iPhone Fold змусить фанів Apple перевчатися базовим речам.
Інформатор Instant Digital (через MacRumors) опублікував інформацію про дизайн iPhone Fold, включно з розташуванням кнопок, камер і деталей. За цими даними, Apple серйозно відійде від схеми, яка майже не змінювалася роками у звичайних iPhone.
На правому боці iPhone Fold залишаться бічна кнопка з Touch ID (замість Face ID) та кнопка керування камерою, яку джерело називає “кнопкою ШІ”. Ліва сторона корпусу буде повністю без кнопок, оскільки там розташовано шарнір. Кнопки регулювання гучності перенесуть у верхню частину пристрою, за аналогією з iPad mini.
Для порівняння у звичайних iPhone ліворуч знаходиться беззвучного режиму чи Action Button та гучність, праворуч — бічна кнопка і керування камерою. Навіть у моделях iPhone 17 Pro та iPhone Air, де камера витягнута у планку, об’єктиви все одно згруповані зліва.
Fold навіть скріншоти робити буде інакше: якщо в iPhone кнопки гучності та бічна розташовані навпроти, то тут вони стоять поруч. Це ускладнює звичну комбінацію й змінює хват смартфона. Тим, хто звик знімати фото кнопками гучності, доведеться трохи пристосуватися. Кнопка керування камерою, ймовірно, залишиться для зйомки.
Зміняться й інші комбінації клавіш, зокрема для вимкнення, примусового перезавантаження і входу в режим відновлення, де натискаються кілька кнопок одночасно. Незрозуміло лише, як працюватиме вимкнення звуку, оскільки у витоку немає інформації про Action Button. Ймовірно, альтернативою може бути Центр керування або щось інше.
За витоком, у iPhone Fold буде подвійна камера в горизонтальному модулі, схожому на iPhone Air. Лінзи розташовані зліва, сам блок чорний, а задня панель іншого кольору. Очікують два варіанти корпусу, але наразі Apple нібито зупинилася на білому.
Розташування деталей всередині теж напряму впливає на дизайн. Apple, за словами Instant Digital, уникала перетину проводів у корпусі. Материнська плата розміщена праворуч від екрана, решту місця віддали акумулятору. За попередніми чутками, він стане “найбільшим акумулятором в історії iPhone”.
Джерело: BRG
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: