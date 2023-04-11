5 новых возможностей YouTube Premium — улучшенное 1080p, продолжение на другом устройстве, очередь на смартфонах, совместный и офлайн просмотр

YouTube Premium представил пять новых функций для пользователей. Платные подписчики смогут смотреть видео 1080p в лучшем качестве, ставить ролики в очередь на телефоне или планшете, вместе смотреть видео на Android и iOS, продолжить прерванный просмотр на любом устройстве и смотреть рекомендованные видео офлайн.

Курс QA Навчимо тебе новій професії лише за 4-5 місяців з вільним графіком Запишіть мене

Видео 1080p с высоким битрейтом

Подписчики YouTube Premium получат возможность смотреть более «плотный» поток. Кодирование с более высоким битрейтом уменьшит размытие в подвижных сценах, количество артефактов и увеличит четкость изображения. Возможность доступна только для видео, залитых в разрешении 1080p изначально – не поддерживаются другие разрешения, Shorts или прямые трансляции. Также можно будет выбрать и обычное качество HD для уменьшения трафика. Пока функция работает только в iOS, в дальнейшем она будет расширена на просмотр в интернете и на других устройствах.

Продолжение просмотра на разных устройствах

Довольно часто просмотр YouTube прерывается различными событиями. Пользователи Premium смогут досмотреть ролик на любом из своих устройств. Возможность распространяется и действует между гаджетами Android, iOS и просмотром в браузере. Просмотр можно будет продолжить независимо от производителя и типа устройства (хотелось бы знать о поддержке различніх типов Smart TV, но Google этого не уточняет).

Курс Excel для бізнесу. Весь функціонал Excel на просунутому рівні. Без сліз . Без сліз? Хочу!

Добавление в очередь на смартфонах и планшетах

Формирование очереди просмотра, ранее доступное в браузере, будет расширено на портативные устройства. «Очередь возвращает контроль в ваши руки, позволяя вам точно решить, какое видео вы хотите воспроизвести следующим». Чтобы добавить видео в очередь на Android и iOS, нужно:

Рядом с названием нужного ролика нажать значок Еще (три точки)

Выбрать вариант Воспроизвести следующим в очереди или Воспроизвести последним в очереди

Совместный просмотр на Android и iOS

Посмотреть видео вместе можно будет с помощью Meet Live Sharing. На устройствах Android участники Premium могут проводить сеансы Google Meet, где все участники, независимо от того, пользуются ли они Premium или бесплатным просмотром, смогут вместе смотреть видео на YouTube. В ближайшие недели эта возможность станет доступна для пользователей FaceTime на iOS с помощью SharePlay. Узнать как посмотреть видео вместе можно из инструкции или ролика:

Просмотр офлайн

Благодаря функции Smart Downloads пользователи YouTube Premium получат возможность автоматического добавления рекомендованных видео в свою библиотеку для последующего просмотра офлайн. Видео будут загружаться когда устройство подключено к Wi-Fi. Загрузка прекратится, если устройство отключить от Wi-Fi или на нем закончится память. Функция требует соответствующего свободного места в памяти, на всякий случай вот инструкция как ее отключить:

Зайдите в Библиотеку

Нажмите значок загрузок (стрелка вниз)

В меню выберите Настройки

Передвиньте ползунок Умные загрузки в положение «отключить»

Также в настройках доступно ограничение объема памяти, который могут занимать загруженные ролики.

В прошлом году YouTube сообщил о привлечении 30 млн подписчиков Premium и Music, что стало значительным скачком по сравнению с 50 млн премиум-пользователей, о которых YouTube заявил в 2021 году. В Украине YouTube Premium стоит всего ₴99 в месяц (~$2,6) – намного дешевле, чем в других странах. Кроме того, есть семейный тариф за ₴149. Основное преимущество платного использования – отсутствие рекламы (конечно, исключая вставки, вмонтированные создателем ролика).

Источник: YouTube Official Blog