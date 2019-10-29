YouTube Music подружился с голосовым помощником Siri

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Для пользователей устройств компании Apple стала доступна возможность использовать виртуальный ассистент Siri при прослушивании музыки через сервис YouTube Music. Таким образом, управлять воспроизведением музыки в YouTube Music можно с помощью голосовых команд. Ранее такая возможность была доступна только в рамках сервисов Apple Music и Spotify.

Ранее, с выходом iOS 13, интеграция и YouTube Music была доступна пользователям Apple CarPlay. Они могли запускать воспроизведение или переключать композиции при помощи голосовых команд, не отвлекаясь от управления автомобилем.

Теперь же работать с YouTube Music можно и через настольное приложение. Заинтересованные пользователи могут загрузить его по следующему адресу для быстрого доступа к музыке. Оно предлагается в виде расширения для браузеров Chrome и Microsoft Edge.

Источник: Engadget