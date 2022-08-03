Warner Bros. неожиданно отменила почти готовый кинокомикс Batgirl / «Бэтгерл» за $90 млн, который снимали для HBO Max

Warner Bros. весьма неожиданно полностью отказалась от фильма про Batgirl / «Бэтгерл» по кинокомиксам DC Comics, несмотря на то, что кинокомикс с бюджетом в 90 миллионов долларов уже вышел на завершающую стадию постпродакшна. Об этом сообщили несколько ведущих изданий, включая The Post и Variety со ссылкой на близкие к студии источники.

Кинокомикс про «Бэтгерл» с американской поп-певицей Лесли Грейс в главной роли снимался специально для онлайн-кинотеатра HBO Max, но теперь не выйдет ни там, ни где-нибудь еще. Warner Bros. и DC Comics решили не выпускать его ни в стриминге, ни в кинотеатрах. Список американских фильмов, которые так и не смогли добраться до зрителя, не очень велик, и обычно попадание туда не случайно — взять, например, «Фантастическую четверку» 1994 года или стендап-комедию Bill Cosby 77 2014 года от Netflix. В то же время источники The Post и Variety сообщают, что Batgirl отправило в этот список новое руководство объединенной медиакорпорации Warner Bros. Discovery.

Сообщается, что CEO — Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и глава Warner Bros. Майкл Де Лука стремятся сократить расходы и сосредоточиться на кинотеатральных блокбастерах, а не на цифровых релизах для стриминга. Иными словами, после объединения Discovery и Warner Bros. пересмотрели стратегию и снова сместили фокус на фильмы для кинотеатров.

По данным The Wrap, тестовые показы прошли так себе и WB Discovery в целом встретило проект не очень хорошо. Несмотря на пересъемку и дополнительные средства, потраченные на производство, руководство решило, что в случае Batgirl не стоит шкурка выделки, и отменило релиз полностью. Само решение стало полной неожиданностью и шоком для всех — руководитель киностудии-конкурента на условиях анонимности назвал решение об отмене уже отснятого фильма беспрецедентным, а режиссеры фильма Адиль Эль Арби и Билал Фалла, известные по третьей части «Плохих парней», узнали об отмене релиза постфактум, когда были на свадьбе Адиля в Марокко.

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Как сообщает Variety, руководство таким образом решило списать налоги и максимально сократить свои расходы. На рекламу кинотеатрального релиза Бетдовки в США и других странах студии пришлось бы потратить еще 30-50 миллионов долларов, если не больше. Кроме Лесли Грейс в Batgirl также снимались Майкл Китон, Дж. К. Симмонс и Брендан Фрейзер.

Как вспоминает The Verge, в 2020 году президент DC Films Уолтер Хамада представил новую (в то время) стратегию — на Disney MCU компания ответила двумя собственными медиа-франшизами: расширенной вселенной DC (DCEU) и мультивселенной DC Films. Идея заключалась в том, чтобы выпускать до четырех фильмов в кинотеатрах каждый год, и дополнительно один-два — эксклюзивы для HBO Max. Вскоре после этого пандемия COVID-19 охватила весь мир и сорвала все планы DC Films.

Когда Warner Media запускала HBO Max, одним из ключевых компонентов стратегии продвижения собственного онлайн-кинотеатра были именно фильмы DC, в частности нашумевшая режиссерская версия супергеройского фильма Зака ​​Снайдера «Лига справедливости» (2017). И недавно Rolling Stone опубликовало материал, что успешной кампанией в поддержку «Снайдерката» режиссер больше всего обязан ботам и фейковым аккаунтам. И хотя в соцсетях это расследование жестко раскритиковали и поклонники, и представители индустрии, этот скандал все равно усложняет потенциальную кампанию по спасению Batgirl.