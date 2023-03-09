YouTube разрешил авторам «умеренно ругаться» – без угрозы для монетизации контента

YouTube смягчает противоречивую политику по монетизации контента — когда авторы теряли деньги, если в видео прозвучал мат.

Правила, введенные в ноябре 2022 года, лишали авторов монетизации, если в первые 15 секунд видео прозвучала ненормативная лексика — фактически YouTube убирал рекламу с такого контента.

После возмущения блогеров в январе 2023 года YouTube объявил, что пересмотрит политику. В настоящее время ненормативную лексику на сервисе разделяют на «умеренную» и «сильную» — первую никак не будут блокировать, а вторая получит «ограниченную рекламу». Это касается первых 7 секунд видео.

Далее YouTube предоставляет недостаточно четкую формулировку: если нецензурные слова прозвучат в «большей части» видео повторно — монетизацию отменят, однако не уточняется, касается ли это обоих вариантов брани.

Ненормативная лексика, которая звучит в аудиокомпозициях в начале, в конце или на фоне видео, не будет влиять на статус монетизации; а вот мат в заголовках или миниатюрах сразу лишит видео рекламы.

Также компания обещает просмотреть видео авторов, пострадавших от более строгой политики, введенной в ноябре. Обновленные правила начали действовать 7 марта.

Уже со следующего месяца из YouTube также исчезнет один из самых неприятных форматов рекламы — оверлейные баннеры, отображаемые внизу видео при просмотре на настольном компьютере. И это не последние изменения в 2023 году — Нил Мохан, занявший пост руководителя YouTube после ухода Сьюзан Войчицки, анонсировал «внерекламное» увеличение доходов сервиса и самих авторов, дополнительную монетизацию подписок, дополнительные покупки и другие платные услуги.

Источник: Engadget, Techcrunch