YouTube будет платить за контент стейблкоинами PYUSD — пока только американцам

YouTube запускает для американских авторов возможность получать выплаты за контент в стейблкоине PYUSD через PayPal. Планируется, что постепенно услуга станет доступной для пользователей PayPal по всему миру.

Крупный технологический бизнес продолжает осторожно заходить в криптоиндустрию. Очередной пример — решение YouTube разрешить авторам на видеоплатформе выбирать получение выплат в стейблкоине PayPal. Руководитель криптонаправления в PayPal Мэй Забанех подтвердила эту договоренность изданию Fortune, добавив, что функция уже работает и пока касается только пользователей в США. Представитель Google, которой принадлежит YouTube, подтвердил, что видеосервис добавил выплаты для авторов в стейблкоине PayPal.

Сейчас YouTube уже является клиентом PayPal и использует сервис выплат финтех-компании, который помогает крупным предприятиям осуществлять платежи гиг-работникам и подрядчикам. В начале третьего квартала PayPal добавила возможность для получателей платежей получать средства в стейблкоине PayPal — PYUSD.

«YouTube решил предоставить такую опцию авторам, которые получают долю доходов от контента, который они публикуют на платформе. Преимущество того, что мы построили, заключается в том, что YouTube не нужно иметь дело с криптой, и мы можем снять эту сложность», — отметила Забанех.

Интерес YouTube к стейблкоинам появляется на фоне того, что Google и другие крупные технологические компании демонстрируют заинтересованность криптовалютами на фоне волны хайпа в Кремниевой долине и за ее пределами. Токены, привязаны к базовым активам вроде доллара США, уже давно являются частью криптоиндустрии. Но за последний год они вышли в мейнстрим. Сторонники считают их обновлением существующей финансовой инфраструктуры, и крупные финтех-компании обратили на них внимание, в том числе Stripe. В феврале платежный гигант закрыл масштабную сделку по покупке стартапа по стейблкоинам Bridge за $1,1 млрд.

PayPal уже давно является одним из первых крупных технологических игроков, которые заходили в крипто. В 2020 году компания позволила пользователям покупать и продавать Bitcoin, Ethereum и еще несколько криптовалют. А в 2023 году она запустила стейблкоин PYUSD, рыночная капитализация которого сейчас составляет, по данным CoinGecko, почти $4 млрд.

PayPal постепенно интегрировала PYUSD в свою линейку продуктов. Пользователи могут хранить его в цифровом кошельке PayPal, а также в Venmo — еще одном финансовом приложении, принадлежащем PayPal. Им можно рассчитываться с продавцами. А в феврале руководитель PayPal заявил, что малые и средние торговцы смогут использовать его для оплаты поставщикам. Правда, не обходится и без казусов: в октябре компания-эмитент по ошибке напечатала аж $300 трлн PYUSD — больше, чем мировой ВВП.

