Новости Крипто 17.12.2025 comment views icon

YouTube будет платить за контент стейблкоинами PYUSD — пока только американцам

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

YouTube почне платити за контент стейблкоїнами PYUSD — поки що тільки американцям

YouTube запускает для американских авторов возможность получать выплаты за контент в стейблкоине PYUSD через PayPal. Планируется, что постепенно услуга станет доступной для пользователей PayPal по всему миру.

Крупный технологический бизнес продолжает осторожно заходить в криптоиндустрию. Очередной пример — решение YouTube разрешить авторам на видеоплатформе выбирать получение выплат в стейблкоине PayPal. Руководитель криптонаправления в PayPal Мэй Забанех подтвердила эту договоренность изданию Fortune, добавив, что функция уже работает и пока касается только пользователей в США. Представитель Google, которой принадлежит YouTube, подтвердил, что видеосервис добавил выплаты для авторов в стейблкоине PayPal.

Сейчас YouTube уже является клиентом PayPal и использует сервис выплат финтех-компании, который помогает крупным предприятиям осуществлять платежи гиг-работникам и подрядчикам. В начале третьего квартала PayPal добавила возможность для получателей платежей получать средства в стейблкоине PayPal — PYUSD.

«YouTube решил предоставить такую опцию авторам, которые получают долю доходов от контента, который они публикуют на платформе. Преимущество того, что мы построили, заключается в том, что YouTube не нужно иметь дело с криптой, и мы можем снять эту сложность», — отметила Забанех.

Интерес YouTube к стейблкоинам появляется на фоне того, что Google и другие крупные технологические компании демонстрируют заинтересованность криптовалютами на фоне волны хайпа в Кремниевой долине и за ее пределами. Токены, привязаны к базовым активам вроде доллара США, уже давно являются частью криптоиндустрии. Но за последний год они вышли в мейнстрим. Сторонники считают их обновлением существующей финансовой инфраструктуры, и крупные финтех-компании обратили на них внимание, в том числе Stripe. В феврале платежный гигант закрыл масштабную сделку по покупке стартапа по стейблкоинам Bridge за $1,1 млрд.

PayPal уже давно является одним из первых крупных технологических игроков, которые заходили в крипто. В 2020 году компания позволила пользователям покупать и продавать Bitcoin, Ethereum и еще несколько криптовалют. А в 2023 году она запустила стейблкоин PYUSD, рыночная капитализация которого сейчас составляет, по данным CoinGecko, почти $4 млрд.

YouTube почне платити за контент стейблкоїнами PYUSD — поки що тільки американцям
Данные: CoinGecko

PayPal постепенно интегрировала PYUSD в свою линейку продуктов. Пользователи могут хранить его в цифровом кошельке PayPal, а также в Venmo — еще одном финансовом приложении, принадлежащем PayPal. Им можно рассчитываться с продавцами. А в феврале руководитель PayPal заявил, что малые и средние торговцы смогут использовать его для оплаты поставщикам. Правда, не обходится и без казусов: в октябре компания-эмитент по ошибке напечатала аж $300 трлн PYUSD — больше, чем мировой ВВП.

Источник: Fortune

Популярные новости

arrow left
arrow right
Провал сейла MegaETH: собрано $500 млн вместо $250 млн из-за ошибки, которую активировал случайный пользователь
"Uptober" получился неожиданным: биткоин нарушил 7-летний тренд и упал на 8%, мемы BNB Chain и стейблкоины показали рекордную динамику роста
YouTube автоматически "улучшит" старые видео до 1080 р
Дорогу молодым: криптовалютная биржа Binance запускает платформу Junior для детей 6-17 лет
Luxor закупает GPU, чтобы поддержать переход биткоин-майнеров в сферу ИИ
Гадание на буквах: в книге Чанпена Чжао криптоблогеры нашли тайные намеки на текущее движение биткоина
Найдена страна, где майнинг не умирает: в Эфиопии добыча одного биткоина стоит от $1 990 до 20 000
22-летний американец признал вину в отмывании для синдиката $263 млн в криптовалюте
Circle получила более 200% прибыли в третьем квартале и объявила о запуске токена на собственном блокчейне Arc
Более $100 000 за полчаса заработал трейдер на листинге мемкоина с пингвином на Binance Alpha
Маленький шпион: "самый маленький в мире" FPV-дрон весит 25 г
Аналитики назвали криптовалюты, которые первыми достигнут $200 млрд капитализации в 2026 году: это XRP и Binance Coin
Продолжаются соревнования ведущих криптотрейдеров от Synthetix: 80% участников торгуют в минус, треть "слила" депозит
MetaMask добавил в кошелек прогнозы Polymarket и страховку транзакций до $10 000
BNB Chain запускает x402-транзакции: теперь комиссии станут меньше, а эффективность блокчейна увеличится
Украина заняла первое место в мире по использованию стейблкоинов относительно ВВП
MetaMask сделал аккаунты многоканальными и готовится к запуску токена
Трамп не смог объяснить, почему помиловал CEO криптобиржи Binance, который оказывал ему крупные финансовые услуги
Чанпена Чжао и Binance обвиняют в содействии финансированию ХАМАС
Ноябрь для биткоина и эфириума стал худшим с 2018 года: аналитики дают противоречивые прогнозы
YouTube удаляет видео с обходом аккаунта Microsoft в Windows 11: "Поощряет опасную или незаконную деятельность"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить