Ютуберы сокращают зависимость от YouTube: диверсификация бизнеса как путь к стабильности

YouTube стал крупнейшей платформой в мире, которая открыла множество возможностей для авторов зарабатывать на жизнь. В июне компания сообщила, что ее креативная экосистема добавила более $55 млрд в ВВП США и создала более 490 тыс. полноценных рабочих мест.

Впрочем, многие YouTube-авторы уменьшили зависимость от рекламных доходов и партнерских соглашений с брендами. Причин несколько. Во-первых, рекламная выручка является непредсказуемой. YouTube постоянно обновляет правила, и часть авторов сталкивается с проблемами в монетизации видео, что сразу бьет по заработкам. Кроме того, доходы от рекламы и партнерских соглашений могут исчезать мгновенно.

Понимая эту нестабильность, блогеры больше не являются только создателями контента. Они превращаются в вертикально интегрированные медиакомпании, развивая параллельные бизнесы — от линеек продуктов и собственных брендов до офлайн-сетей, которые способны пережить изменения алгоритмов или правил платформы. В некоторых случаях именно эти бизнесы растут быстрее и стабильнее, чем сами YouTube-каналы.

MrBeast

Джимми Дональдсон, известный как MrBeast (442 млн подписчиков), является не только крупнейшим блогером на платформе, но и самым агрессивным предпринимателем. Его бизнес начался с интернет-магазина мерча ShopMrBeast в 2018 году, а уже потом перерос в масштабный портфель. В частности, бренд Feastables, запущенный три года назад, стартовал с шоколадного батончика MrBeast Bar, который за первые 72 часа принес более $10 млн и более 1 млн проданных единиц.

В 2024 году Feastables заработал около $250 млн дохода и более $20 млн прибыли, тогда как его медиабизнес показал убыток в около $80 млн. Сегодня Feastables прибыльнее, чем сам контент MrBeast или даже его масштабное шоу Beast Games на Prime Video.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Другие проекты Дональдсона:

Lunchly — бренд пищевых продуктов, созданный вместе с Логаном Полом и KSI;

MrBeast Lab — линейка игрушек;

MrBeast Burger — франшиза быстрого питания;

Viewstats — платформа аналитики.

Он даже пытался приобрести американское подразделение TikTok, присоединившись к American Investor Consortium, созданного основателем Employer.com Джесси Тинсли. А недавно MrBeast объявил план запуска собственного MVNO (мобильного виртуального оператора), для чего может сотрудничать с AT&T, T-Mobile или Verizon.

Emma Chamberlain

Эмма Чемберлен, которая прославилась еще в 2016 году как подростковый влогер, сегодня имеет более 12 млн подписчиков и собственный бизнес в кофейной индустрии.

В 2019 году она запустила бренд Chamberlain Coffee, предлагающий холодные напитки, капсулы, молотый и зерновой кофе, а также чай и матча. В 2023 году компания совершила большой прорыв, выведя на рынок готовые латте в банках и достигнув примерно $20 млн дохода (по данным Forbes). В январе бренд открыл первую офлайн-точку после продаж онлайн и через сети Target, Sprouts и Walmart.

По прогнозам Business Insider, в 2025 году выручка Chamberlain Coffee вырастет более чем на 50% и превысит $33 млн, а прибыльности бренд планирует достичь в 2026 году.

Logan Paul

Логан Пол (23,6 млн подписчиков), который сейчас больше известен как реслер, имеет не менее громкий бизнес.

Его энергетик Prime, созданный вместе с KSI, в 2023 году достиг более $1,2 млрд продаж. Однако впоследствии бренд столкнулся с падением спроса, проблемами из-за высокого содержания кофеина и судебными исками. В Великобритании продажи сократились примерно на 70% в 2024 году.

Другой его бизнес — Maverick Apparel, который в 2020 году заработал от $30 до $40 млн.

Его брат, Джейк Пол, также активно инвестирует: он соучредил Anti Fund, который финансировал стартапы вроде OpenAI, Anduril, Ramp и Cognition. Джейк также имеет мужской косметический бренд W и платформу для ставок Betr.

Ryan’s World

13-летний Райан Каджи стал известным благодаря обзорам и распаковкам игрушек, а его канал Ryan’s World сегодня имеет около 40 млн подписчиков.

В 2020 году его линейка игрушек и одежды принесла более 2$50 млн дохода. В дальнейшем бренд расширился на собственное телешоу и приложение с образовательным контентом для детей.

Rosanna Pansino

Розанна Панзино известная кулинарка с YouTube (14,8 млн подписчиков), популяризировала выпечку с элементами поп-культуры, игр и кино. Она выпустила несколько кулинарных книг, а также продает инструменты для выпечки на Amazon и в других сетях. Ее бренд Nerdy Nummies превратился в узнаваемую линейку товаров.

Похожим путем пошли другие авторы: например, Andrew Rea (Babish) с собственным брендом Babish Cookware в 2021 году и дуэт Rhett & Link с серией MishMash Cereal.

Michelle Phan

Мишель Фан прославилась еще в 2007 году благодаря урокам макияжа и стала одной из первых beauty-инфлюенсерок, успешно монетизировавших контент. Она соучредила популярный сервис подписки Ipsy и создала собственный бренд косметики EM Cosmetics.

Huda Kattan

Худа Каттан в 2013 году основала глобально известный бренд Huda Beauty, который приносит сотни миллионов долларов ежегодного дохода. В 2017 году она продала миноритарную долю компании фонду TSG Consumer Partners, но в 2024 году выкупила ее обратно после конфликта видений по развитию бизнеса.

Среди других beauty-брендов от YouTube-звезд можно назвать Jeffree Star Cosmetics и Tati Beauty.

Эти истории ютуберов показывают новую реальность: реклама уже не является гарантией стабильного заработка. Успех в цифровую эпоху зависит от диверсификации — построения собственных брендов, офлайн-бизнесов и продуктов, которые работают независимо от алгоритмов YouTube. Таким образом, влияние авторов видео на YouTube выходит далеко за пределы платформы, формируя целые экосистемы вокруг их имен.

Источник: techcrunch