YouTube удалил 70 тыс. видео, отрицающих или оправдывающих войну в Украине. Заблокированы 9 тыс. каналов, в том числе и соловьева

С начала нападения рф на Украину YouTube удалил более 70 тысяч видео, связанных с военными действиями. Как сообщил The Guardian, многие ролики убрали из-за нарушения политики в отношении крупных насильственных событий, которая запрещает создателям контента отрицать или упрощать такие события как вторжение. YouTube в ходе проверки также заблокировал около 9 тысяч каналов, в том числе один, связанный с прокремлевским журналистом Владимиром Соловьевым. Некоторые удаленные с YouTube видеоролики называли нападение россии на Украину «освободительной миссией».

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«У нас есть политика в отношении крупных насильственных событий, и это относится к таким вещам, как отрицание крупных насильственных событий: от Холокоста до Сэнди Хук Массовое убийство в начальной школе в Сэнди-Хук, произошедшее в 2012 году. 20-летний Адам Питер Лэнза застрелил дома свою мать, затем приехал в школу, где убил 20 детей шести- и семилетнего возраста, шестерых взрослых и ранил еще двух человек, после чего покончил жизнь самоубийством.. И, конечно же, то, что происходит в Украине, — это крупное насильственное событие», — сказал Нил Мохан, директор по продуктам YouTube.

Возросло количество просмотром контента на тему войны. Только в Украине, например, новостной контент о вторжении росии набрал более 40 миллионов просмотров.

«Первостепенная обязанность — сделать так, чтобы люди, которые ищут информацию об этом событии, могли получить точную, качественную и достоверную информацию на YouTube», — добавил Мохан.

Только в рф у YouTube более 90 миллионов пользователей, что делает его крупнейшей платформой для обмена видео в стране.

Ранее YouTube начал блокировать каналы, связанные с прокремлевскими СМИ Russia Today и Sputnik по всей Европе. А позже — каналы российских государственных медиа во всем мире. Facebook и Instagram запрещены в россии, а Twitter заблокировал роскомнадзор.