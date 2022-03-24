Google запретит рекламу на сайтах и каналах YouTube, которые оправдывают или отрицают войну в Украине

Корпорация Alphabet, которая владеет Google, не будет размещать рекламу рядом с контентом, подстрекающим к насилию и отрицающим войну в Украине.

«Мы предпринимаем дополнительные шаги для уточнения, а в некоторых случаях и расширения наших рекомендаций по монетизации, связанных с войной в Украине». Представитель Google Майкл Асиман

В электронном письме издателям Google сообщил, что реклама не будет размещаться рядом, например, с «утверждениями, которые подразумевают, что жертвы несут ответственность за свою трагедию, или аналогичными случаями обвинения жертв, такими как заявления, что Украина совершает геноцид или преднамеренно нападает на своих собственных граждан».

Российские надзорные органы уже заблокировали агрегатор новостей Google News, обвинив его в «фейках о военной операции в Украине».

Крупные западные рекламные и соцсети также ввели новые ограничения в отношении контента и платежей в связи с войной, включая блокировку российских государственных СМИ в Европейском союзе.

Ранее в этом месяце Google заявил, что прекратил продажу всей онлайн-рекламы в стране-агрессоре.

Источник: Reuters