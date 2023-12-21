Ищем веб-дизайнера для сотрудничества с ITC.ua

Мы попросили майджорни показать нашего будущего дизайнера, если видите себя здесь, тогда вам точно к нам 🙂 это конечно шутка, но мы объявляем поиск того самого виртуоза интерфейса.

Дизайнер будет работать над тремя нашими сайтами: MC.today, ITC.ua и Highload.today. Основные обязанности включают разработку лендингов, баннеров, виджетов, презентаций и других крутых дизайн-задач.

Требования:

Опыт в создании веб-дизайна.

Техническая грамотность

Наличие портфолио

Готовность работать на постоянный фриланс.

От 20 до 40 часов в месяц загрузки

Если вы чувствуете, что это про вас, присылайте свое портфолио по адресу [email protected] или воспользуйтесь формой «Отправить резюме» ниже.

Присоединяйтесь к нашей креативной команде — мы ждем именно вас!