Новости IT-бизнес 10.08.2025 comment views icon

Иск к Microsoft из-за прекращения поддержки Windows 10: злоупотребление монополией и пренебрежение безопасностью

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Иск к Microsoft из-за прекращения поддержки Windows 10: злоупотребление монополией и пренебрежение безопасностью

Житель Калифорнии, США, Лоуренс Кляйн подал иск против Microsoft в Высший суд Сан-Диего из-за прекращения Microsoft поддержки Windows 10.

По данным Courthouse News Service, истец владеет двумя ноутбуками с Windows 10, оба из которых устареют в октябре. Он утверждает, что Microsoft пошла на этот шаг, «чтобы заставить своих клиентов покупать новые устройства, оптимизированные для работы с пакетом программного обеспечения Microsoft для [работы] генеративного искусственного интеллекта (ИИ), как Copilot, поставляемого с Windows 11 по умолчанию».

«До окончания поддержки Windows 10 осталось всего три месяца, поэтому вполне вероятно, что многие миллионы пользователей не будут покупать новые устройства или не будут платить за расширенную поддержку. Эти пользователи, некоторые из которых являются компаниями, хранящими конфиденциальные данные потребителей, столкнутся с повышенным риском кибератаки или другого инцидента с безопасностью данных, о чем Microsoft хорошо знает. Другими словами, долгосрочная бизнес-стратегия Microsoft по обеспечению доминирования на рынке приведет к угрозе безопасности данных не только клиентов Microsoft, но и лиц, которые могут вообще не использовать продукты Microsoft», — говорится в жалобе.

Кляйн требует обязать Microsoft поддерживать Windows 10 без дополнительных затрат, пока ее доля на рынке не упадет ниже 10%. Если суд согласится, это приведет к дополнительным затратам для компании и может задержать внедрение Windows 11. Хотя Microsoft выпустила последнюю версию Windows почти четыре года назад, только в этом году она обогнала Windows 10.

Ранее ITC сообщал, что отказ Microsoft от Windows 10 приведет к тому, что миллионы людей будут покупать новые устройства и выбрасывать старые. Из-за этого на свалку попадет около 240 млн ПК.

Как добавляет Tom`s Hardware, обновление до Windows 11 пока бесплатное, но миллионы устройств невозможно обновить, поскольку им не хватает модулей защиты TPM 2.0, наличия которых требует последняя версия ОС. Microsoft утверждает, что это обязательное требование для всех будущих версий Windows, поэтому устройства без этих модулей не получат обновления. Требование можно обойти, но это фактически лишит такой ПК с Windows 11 официальной технической поддержки и создаст риск опасности.

Физические лица могут продлить поддержку Windows 10 через приобретение за $30 доступа к программе расширенных обновлений безопасности (ESU), также есть бесплатная возможность обновить систему. Но и в последнем случае требуется учетная запись Microsoft, требование создания которой является одной из причин, почему некоторые пользователи Windows 10 отказываются от обновления. Поэтому программа ESU, вероятно, также будет неприемлемой для многих.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Microsoft Mu — небольшая модель ИИ работает полностью локально в настройках Windows 11
Злая шутка от Microsoft: уволенных работников заменят на ИИ, который они же и разработали
Apple представила macOS Tahoe 26 — новый дизайн, iPhone на Mac и куча сюрпризов
Apple полностью обновила раздел батареи в iOS 26 — больше контроля и статистики
Microsoft объединяет Xbox и Windows — консольные игры появились в приложении Xbox PC
Tesla виновна в смертельной аварии и должна заплатить $329 млн, — решение суда
Apple watchOS 26 — ИИ-тренер, перевод и жест «махни и забудь»
Windows, прощай! Количество устройств с ОС Microsoft сократилось на 400 млн за 3 года
Google объединяет Android с ChromeOS — официально
Тест «чистой» и «грязной» Windows 11 в играх дал неожиданный результат
Windows 11 получит адаптивное энергосбережение — ноутбук «будет жить» дольше, но работать иначе
Microsoft Edge становится ИИ-браузером — сравнение товаров, помощь с вкладками и другое в Copilot Mode
Вице-президент Microsoft: Windows 2030 обойдется без мыши и клавиатуры, управлять будут голос и ИИ
Более $50 млн за размещение игры в Game Pass — менеджер Microsoft проговорился в резюме
Microsoft на взлете до $4 трлн: стремительный рост капитализации на фоне увольнений и внедрения ИИ
Microsoft заблокировала почту разработчика LibreOffice после критики в свой адрес — апелляции игнорируют
Новое меню «Пуск» Windows 11 сортирует приложения небольшим файлом — без какого-либо ИИ
30-летний «синий экран смерти» Windows — все. Теперь BSOD будет черным
Microsoft закрыла магазин фильмов на Xbox и ПК
ASUS ROG Xbox Ally — Microsoft представила «собственную» портативную консоль с чипом Ryzen Z2
Окна-самомойки: в Китае научились чистить стекло электрическим полем
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить