Иск к Microsoft из-за прекращения поддержки Windows 10: злоупотребление монополией и пренебрежение безопасностью

Житель Калифорнии, США, Лоуренс Кляйн подал иск против Microsoft в Высший суд Сан-Диего из-за прекращения Microsoft поддержки Windows 10.

По данным Courthouse News Service, истец владеет двумя ноутбуками с Windows 10, оба из которых устареют в октябре. Он утверждает, что Microsoft пошла на этот шаг, «чтобы заставить своих клиентов покупать новые устройства, оптимизированные для работы с пакетом программного обеспечения Microsoft для [работы] генеративного искусственного интеллекта (ИИ), как Copilot, поставляемого с Windows 11 по умолчанию».

«До окончания поддержки Windows 10 осталось всего три месяца, поэтому вполне вероятно, что многие миллионы пользователей не будут покупать новые устройства или не будут платить за расширенную поддержку. Эти пользователи, некоторые из которых являются компаниями, хранящими конфиденциальные данные потребителей, столкнутся с повышенным риском кибератаки или другого инцидента с безопасностью данных, о чем Microsoft хорошо знает. Другими словами, долгосрочная бизнес-стратегия Microsoft по обеспечению доминирования на рынке приведет к угрозе безопасности данных не только клиентов Microsoft, но и лиц, которые могут вообще не использовать продукты Microsoft», — говорится в жалобе.

Кляйн требует обязать Microsoft поддерживать Windows 10 без дополнительных затрат, пока ее доля на рынке не упадет ниже 10%. Если суд согласится, это приведет к дополнительным затратам для компании и может задержать внедрение Windows 11. Хотя Microsoft выпустила последнюю версию Windows почти четыре года назад, только в этом году она обогнала Windows 10.

Ранее ITC сообщал, что отказ Microsoft от Windows 10 приведет к тому, что миллионы людей будут покупать новые устройства и выбрасывать старые. Из-за этого на свалку попадет около 240 млн ПК.

Как добавляет Tom`s Hardware, обновление до Windows 11 пока бесплатное, но миллионы устройств невозможно обновить, поскольку им не хватает модулей защиты TPM 2.0, наличия которых требует последняя версия ОС. Microsoft утверждает, что это обязательное требование для всех будущих версий Windows, поэтому устройства без этих модулей не получат обновления. Требование можно обойти, но это фактически лишит такой ПК с Windows 11 официальной технической поддержки и создаст риск опасности.

Физические лица могут продлить поддержку Windows 10 через приобретение за $30 доступа к программе расширенных обновлений безопасности (ESU), также есть бесплатная возможность обновить систему. Но и в последнем случае требуется учетная запись Microsoft, требование создания которой является одной из причин, почему некоторые пользователи Windows 10 отказываются от обновления. Поэтому программа ESU, вероятно, также будет неприемлемой для многих.