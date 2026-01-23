Итальянский отель с названием из Arc Raiders засыпали 5-звездочными отзывами

Новости Игры 23.01.2026 comment views icon

Итальянский отель Stella Montis внезапно получил волну идеальных отзывов в Google со странными комментариями. Оказалось на него «напали» не случайные интернет-тролли, а игроки Arc Raiders.

Геймеры начали массово оставлять шутливые отзывы, как будто отель является частью игрового мира. Их логика проста: в игре есть карта с таким же названием. Тренд запустил пользователь под ником Bad Wolf, который пошутил, что отель «замечательный», но «игроки иногда появляются всего в 10 метрах» от него. После этого фанаты Arc Raiders превратили страницу Stella Montis в место для локальных мемов.

Первый шутливый комментарий под отелем Stella Montis

Наверное, сотрудники и возможные клиенты искренне удивлялись, когда видели упоминания о каких-то «вражеских рейдерах», «запутанных креслениях» или «роботизированной охране». Некоторые описывали свое пребывание в Stella Montis как «насыщенный рейд» Arc Raiders, где после стычки у входа его «спас менеджер отеля».

«Мне нравится это место: куча ящиков с эпическим лутом и даже чертежи [пистолета] Венатор, если у тебя есть правильная карта-ключ от отеля», — шутит в отзывах Plusmate Tomodachi.

Итальянский отель Stella Montis

Некоторые не захотели остановиться на отзывах. В описании начали меняли «лор» Stella Montis. В разделе об особенностях отеля появлялись пометки по типу «высокотехнологичный», маршрут описывали как «лабиринт», а в разделе о еде советовали «брать с собой много бинтов». Отдельные отзывы вообще подавали как мини-истории из игры.

«Приехал поздно вечером. Сразу стало понятно, что это дружественный сервер. Никаких враждебных рейдеров на ресепшене, никаких подстав в лобби, персонал держал идеальную дисциплину. Комната чистая, укрепленная и с отличным видом на горы. Снаружи патрулей Arc не было, хотя лифт звучал так, будто запускается элитный отряд, поэтому я оставался настороже», — пишет MouzMari.

Впрочем, часть пользователей начала переходить границы. Вместо хороших отзывов и спокойных шуток, они ссорились и оставляли низкие оценки. Некоторые жаловались на крыс, «слишком агрессивных гостей» и того, что вас могут обокрасть ночью. Подобные отзывы могут навредить реальному отелю, ведь многие люди не знают об игровой шутке, которая выглядят как настоящая жалоба. Да и обвинения в нарушениях антисанитарных норм могут стать причиной проверок.

Часть локации на игровой карте Stella Montis

Несмотря на это, большинство оценок остаются положительными. Сейчас Stella Montis имеет около 4,6 баллов в Google.

Источник: PC Gamer, Dexerto

