Новые iPhone стоят столько же, сколько в прошлом году: почему Apple, несмотря на "RAM-апокалипсис", не увеличивает цены?

Apple Inc. заявляет, что сохраняет цены на том же уровне, несмотря на кризис памяти. iPhone 17e и iPad Air с M4 стоят столько же, как и флагманы прошлого года — хотя новые модели, конечно, открыли лучшие характеристики. Почему-то это считается победой.





Apple выигрывает у конкурентов со своими последними гаджетами, делая минимально необходимое. В понедельник технологический гигант обнародовал первые детали своего нового iPhone 17e и iPad Air с M4. Одна вещь в обоих анонсах выделялась — в основном потому, что Apple редко говорит о цене. Каждое новое устройство имело «такую же стартовую цену», как и прошлогодняя модель. iPhone 17e стартует с $600, так же как и прошлогодний iPhone 16e. На этот раз он имеет больше базового хранилища — 256 ГБ вместо 128 ГБ. Также он получил несколько дополнительных обновлений, включая MagSafe-зарядку и улучшенную беспроводную и сотовую связь. iPad Air с M4 имеет обновленный чипсет и улучшенные коммуникационные чипы за ту же стартовую цену $600, что и 11-дюймовая версия с M3 (13-дюймовая iPad Air стоит $800). Он имеет те же 128 ГБ стартового хранилища, но теперь 12 ГБ унифицированной памяти вместо 8 ГБ у M3.

В любой другой год эти относительно незначительные обновления казались бы довольно обыденными. iPhone 17e все еще имеет довольно большие рамки экрана, дисплей с частотой 60 Гц и вырез камеры вместо более нового Dynamic Island. Однако с учетом того, что стоимость памяти и флэш-накопителей резко возросла по всей отрасли, технологические компании в основном повысили цены на свои устройства. Особенно это коснулось ноутбуков. Устройства от Dell, MSI и других компаний дорожали по сравнению с предыдущими моделями прошлых лет, но Apple четко дает понять, что пока не меняет свою ценовую политику, несмотря на рост стоимости DRAM (динамической оперативной памяти) и SSD.

«Не думаю, что это сильно повлияет на Apple, потому что они покупают RAM на годы впередпоэтому небольшое повышение цены вряд ли коснется их. И они используют другой тип RAM, чем DDR5, цены на которую сейчас безумно высоки», — считают пользователи Reddit.

Если сравнить iPhone 17e с последним среднебюджетным телефоном Google LLC, разница еще заметнее. Gizmodo тестировал Google Pixel 10a в прошлом месяце и пришел к выводу, что единственное реальное отличие от Pixel 9a — уменьшенный выступ камеры. Pixel 10aиспользует тот же чип Tensor G4 и имеет некоторые минорные программные функции, впервые представленные в Pixel 10. Новый телефон стоит $500, столько же, сколько и прошлогодняя модель. Pixel 9a можно найти дешевле в 2026 году.





Еще одно сравнение: Galaxy S26 и S26+ от Samsung Electronics имеют новые чипы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, но стоят на $100 дороже, чем серия S25. Хотя новые телефоны наполнены дополнительными функциями искусственного интеллекта, они не выглядят как серьезные обновления, оправдывающие наценку. Google и Samsung сделали свой выбор: либо повышают цены, либо оставляют аппаратное обеспечение почти неизменным. Apple делает заявление. Она провозглашает намерение сохранять цены на том же уровне, что и до начала 2026 года, несмотря на проблемы с глобальной стоимостью RAM.

Основные производители памяти — Samsung, Micron и SK Hynix — почти полностью направили свое производство полупроводников на создание высококлассной памяти для центров обработки данных ИИ. Еще полгода назад оперативная память была одним из самых дешевых компонентов в любом устройстве — смартфоне или ПК. Теперь крупные технологические компании фактически просят тройку главных производителей памяти выделить им любые объемы RAM. Учитывая, что Samsung повысила цены на свои телефоны, очевидно, что мобильное подразделение не может получить лучшую сделку, даже находясь под одним «зонтиком» с подразделением полупроводников.

На прошлой неделе корейское деловое издание DealSite сообщило, что Apple якобы согласилась на 100% повышение цен на RAM от Samsung для серии iPhone 17. Однако Samsung позже опровергла эти заявления, назвав их «безосновательными и ложными». DealSite впоследствии отредактировало статью, удалив упоминание об Apple. Или Apple смогла смягчить дефицит RAM в начале года, или же она просто берет на себя дополнительные расходы. Обычно Apple покрывает убытки от более дешевых устройств за счет прибыли с более дорогих моделей. Тон может измениться позже в этом году, когда Apple наконец представит детали ожидаемой серии iPhone 18.

Ситуация кажется перевернутой. Не то чтобы Apple делала устройства доступными. Ее продукты никогда не были дешевыми. Но теперь ПК, телефоны и ноутбуки постепенно приближаются к базовой ценовой планке Apple, тогда как компания Тима Кука сохраняет цены стабильными. Apple всегда заставляла клиентов переплачивать за обновление RAM в своих устройствах. Теперь практически все остальные технологические компании вынуждены делать то же самое. Похоже, что термин «ценность» теперь означает не повышение цен до небес.

