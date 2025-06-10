Ютубер установил новую батарею в Nissan Leaf и удвоил запас хода

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Ютубер Battery Man установил на электрокар Nissan Leaf первого поколения батарею от этой же модели второго поколения и вдвое увеличил запас хода.

В видео ютубер показывает, как потратив около трех часов, он собственноручно заменил аккумулятор, усовершенствовав автомобиль 15-летней давности. Battery Man сравнил Nissan Leaf с машинкой из конструктора Lego по легкости замены деталей.

В работе ютубер использовал набор гидравлических домкратов, набор стоек для домкратов и набор основных инструментов. Сначала мужчина снял старый аккумулятор на 30 кВт/ч и установил более современный на 62 кВт/ч из модели второго поколения.

Для того, чтобы установить его, мужчине пришлось изготовить набор металлических кронштейнов. С помощью сварочного аппарата он также удлинил два кронштейна, которые уже были у модели Nissan Leaf первого поколения.

Совершенствование своего Nissan Leaf Battery Man завершил заменой болтов, новых задних пружин, установкой пироэлектрического предохранителя, считывателя OBD и моста CAN. Новая батарея емкостью 62 кВт/ч увеличила запас хода со 172 до 366 км.

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В то же время для тех, кто заинтересован в модернизации Nissan Leaf первого поколения собственноручно, ютубер отмечает, что подержанная Nissan Leaf будет стоить около $4 тыс., тогда как подержанный аккумулятор на 62 кВт/ч может стоить от $5 тыс. до $10 тыс. Battery Man, проживающий в Великобритании выложил за модернизацию своей машины около $4,3 тыс.

Ютубер отмечает, что есть и другие нюансы, которые требуют определенных знаний. Например, мост CAN, позволяющий новому аккумулятору работать на Leaf первого поколения, требует некоторой доработки программного обеспечения. Однако мужчина подчеркивает, что на самом деле, все проще, чем кажется.

Battery Man отметил, что надеется, что в будущем такие улучшения станет возможно проводить широкому кругу владельцев авто этой марки, без использования специнструментов.

Ранее мы писали, что Nissan Leaf третьего поколения превратился из хэтчбека в кроссовер и получил зарядный порт от Tesla.

Nissan Leaf оставался самой популярной моделью на рынке электромобилей в Украине в 2024 году.

Источник: Interesting Engineering

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