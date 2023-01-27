ИИ против авторского права. Бесплатный инструмент Watermark Remover.io эффективно удаляет водяные знаки со стоковых изображений

И без того сложные отношения между ИИ и креативной индустрией вскоре могут ухудшиться — благодаря бесплатному сервису Watermark Remover.io, который может полностью стереть водяные знаки с изображений.

Функциональность Watermark Remover.io не нова — подобные инструменты уже существуют; удалить водяные знаки можно и с помощью заливки в Adobe Photoshop. Однако они не так доступны, как Watermark Remover.io и часто нуждаются в определенной оплате, в отличие от нового ИИ-инструмента, который является бесплатным и уже доступен в веб-версии и приложении для Android.

Инструмент особенно интересен в контексте разрушительного воздействия искусственного интеллекта на креативные индустрии, включая компании со стоковыми изображениями, которые полагаются на водяные знаки для защиты своего контента. Гигант стоковых изображений Shutterstock недавно представил собственный генератор текста в изображение на основе DALL-E 2 от OpenAI, а Adobe Stock позволил продавать на своей платформе контент, созданный искусственным интеллектом.

Shutterstock, Adobe Stock и другие подобные платформы накладывают большие водяные знаки на свой контент, чтобы предотвратить использование изображений без разрешения. Эти компании будут довольны ИИ, пока он генерирует для них деньги, но функции Watermark Remover.io вряд ли их порадуют.

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Издание The Verge протестировало инструмент и в считанные секунды избавилось от водяных знаков Shutterstock и Adobe Stock. Watermark Remover.io также удалось полностью удалить большие отдельные водяные знаки, которые Shutterstock использует на своих изображениях предварительного просмотра, хотя он и не смог удалить подобные изображения Getty.

На самом деле, водяной знак Getty оказался самым устойчивым к автоматизированным инструментам удаления. (Getty Images заняла другую позицию по ИИ по сравнению с Shutterstock и Adobe, запретив весь созданный искусственным интеллектом контент на своей платформе из-за беспокойства по поводу авторского права и заявила, что подаст в суд на Stability AI за «незаконное» копирование миллионов изображений для обучения).

Также Watermark Remover.io не справился с удалением подписей художников, которые иногда присутствуют на изображениях.

Хотя удаление водяного знака без согласия владельца оригинала является незаконным в США, инструменты, которые помогают пользователям обходить защиту авторских прав, таких как Watermark Remover.io, сами по себе необязательно незаконны. Поскольку текущий правовой ландшафт вокруг законов об искусственном интеллекте и авторском праве невероятно запутан, звучат призывы ввести более четкое регулирование.

Создатели Watermark Remover.io в комментариях к инструменту всю ответственность возлагают на пользователей:

“Пользователи несут ответственность за любые претензии, убытки, стоимость, расходы, иски и т.п., поданные любой третьей стороной, связанные с использованием результата изображения с удаленными водяными знаками. Вам нужно получить согласие или одобрение владельца оригинального изображения, прежде чем использовать изображение для любого коммерческого использования”.

Источник: The Verge