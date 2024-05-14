Утечка планов Dell до 2027 года: процессоры Intel Panther Lake и Nova Lake, три поколения Snapdragon X, видеокарты NVIDIA RTX 50xx и 60xx

Большая утечка компании Dell содержит планы производителя ноутбуков, а также Intel, Qualcomm, NVIDIA и AMD. Материалы опубликовал сайт VideoCardz. Журналисты наткнулись на презентацию во время поиска информации об актуальных ноутбуки Dell XPS с процессорами Qualcomm Snapdragon X. Они наткнулись на документ из 300 страниц, который глубоко рассматривает каждый аспект процесса разработки ноутбуков, включая отдельные компоненты, нюансы и проблемы.

Intel Panther Lake (2026) и Nova Lake (2027)

Хотя презентация касается ноутбука XPS с процессором Qualcomm, один из первых слайдов раскрывает планы Dell на следующие 3 года. Это первый первый документ, в котором упоминаются ноутбуки с процессорами Intel Panther Lake и Nova Lake.

Согласно дорожной карте, Dell планирует обновить ноутбуки XPS 16 с кодовым названием «Diablo» и XPS 14 «Pista» процессором Arrow Lake-H в 2025 году. В то же время NVIDIA должна запустить новые видеокарты GENxx (вероятно, RTX 50xx Blackwell), которыми оснастят эти ноутбуки.

XPS 13 «Tributo», который уже был выпущен с чипами Meteor Lake-H28, сначала получит Qualcomm Snapdragon X (10 и 12 ядер), а примерно в августе/сентябре — процессоров Intel Lunar Lake-MX. Это первый известный ноутбук с чипами Core Ultra 200V.

В 2026 году Dell обновит шасси «Diablo» процессором Panther Lake-H и представит два новых ноутбука: XPS 14 «Huracan» с Panther Lake-Px40 и Qualcomm Snapdragon X Gen2 с TDP 40 Вт. Ноутбук XPS 13 «Divo» с этими чипами получит половину этого TDP. Известны следующие сроки появления процессоров Intel:

Lunar Lake-MX — в августе/сентябре 2024 года

Arrow Lake-H — в феврале/марте 2025 года

Panther Lake-H — в феврале/марте 2026 года

Новое озеро — первый квартал 2027 года

Также в 2027 году ноутбуки XPS 16 впервые с 2009 года получат процессоры AMD

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Qualcomm Snapdragon X «Oryon V2» и «V3»

В этом месяце Qualcomm выпустит первые процессоры серии Snapdragon X, первые ноутбуки с ними появятся уже 20 мая. Однако Qualcomm еще не объявляла свои планы относительно преемника серии X, которые могут в значительной степени зависеть от успеха продукта первого поколения.

Согласно дорожной карте Dell, серия «Oryon V2», которая, возможно, будет называться Snapdragon X Gen2, будет выпущена во второй половине 2025 года. Dell будет использовать эти чипы в серии ноутбуков 2026 года XPS 14 «Huracan» с TDP 40 Вт. Модель XPS 13 «Divo» с TDP 20 Вт также будет иметь Snapdragon X второго поколения.

В нижней части слайда можно увидеть процессор «Oryon V3», который упоминается в конце 2027 года. Этот чип не связан ни с одним продуктом и, вероятно, не войдет в модельный ряд XPS до 2028 года.

Qualcomm Snapdragon «Oryon V2» — вторая половина 2025 года

Qualcomm Snapdragon «Oryon V3» — конец 2027 года

Новые видеокарты NVIDIA

Дорожная карта Dell также приблизительный график обновления видеокарт NVIDIA для всех упомянутых ноутбуков. В 2025 году они получат NVIDIA RTX следующего поколения (RTX 50xx). В 2026 году ожидается очередное обновление (RTX 60xx Rubin?).

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