ИИ «спасает» человечество от гражданской войны в тизере ЧОН_И — научно-фантастического триллера Netflix от режиссера «Поезда в Пусан»

Новый корейский научно-фантастический фильм будет транслироваться на Netflix в январе, а режиссером фильма выступил Ён Сан Хо, работавший над триллером «Поезд в Пусан».

Нынешние дела искусственного интеллекта в большинстве своем связаны с искусством и чат-ботами, но в будущем ситуация может измениться. В первом тизере научно-фантастического фильма ЧОН_И/JUNG_E показывают процесс создания робота с искусственным интеллектом в лаборатории Kronoid Lab и кажется все идет неплохо, пока тот не откроет глаза: здесь уже проносятся картины с боями, выстрелами и гибелью людей.

Это постапокалиптический XXII век, где одна из исследовательниц лаборатории пытается клонировать мозг своей матери — бывшего героического солдата — с целью спасти человечество от гражданской войны. В действиях ИИ подробно не показывают, но можно предположить, что все пойдет не по плану.

Курс POWER BI Приборкайте Power BI і прогнозуйте майбутнє своєї компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

ЧОН_И/JUNG_E — проект Ёна Сан Хо, известного по фильму о зомби-апокалипсисе «Поезд в Пусан», а также по сериалу Netflix «Зов ада». В актерский состав вошли Ким Хён Джу и Рю Гён Су. Также свою последнюю роль в триллере сыграла Кан Су Ён — актриса, которая умерла в начале этого года.

Начало трансляции на Netflix 20 января 2023 года.