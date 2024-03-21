Новости Кино 21.03.2024 в 14:34 comment views icon

Из Барби в The Sims: Марго Робби спродюсирует фильм по мотивам игры-симулятора жизни Electronic Arts

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Из Барби в The Sims: Марго Робби спродюсирует фильм по мотивам игры-симулятора жизни Electronic Arts

Одна из самых успешных игр в истории отправляется на большой экран.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Марго Робби со своей производственной компанией LuckyChap, а также Роем Ли и Мири Юн из Vertigo Entertainment спродюсируют киноадаптацию игры The Sims.

Издатель игры Electronic Arts также будет привлечена к творческой и продюсерской деятельности, а Кейт Херрон, известная как режиссер первого сезона «Локи», напишет сценарий с Брайони Редман.

The Sims — это компьютерная игра-симулятор жизни, в которой можно создать персонажа, настроив его внешний вид и черты характера, и выполнять повседневные задачи, такие как приготовление ужина или уборка. И это — одна из самых продаваемых франшиз видеоигр всех времен, которая разошлась тиражом более 200 миллионов копий с момента появления в 2000 году (впоследствии она расширилась множеством сиквелов и пакетов дополнений — чтобы персонажи могли попробовать себя в шоу-бизнесе, учебе или даже магии).

В настоящее время LuckyChap считается одной из самых успешных производственных студий в Голливуде, благодаря миллиардному успеху «Барби», где в главной роли снялась ее соучредительница Марго Робби. На определенном уровне The Sims имеет те же черты, что и Барби — настоящего нарратива в игре нет, как и у куклы, которая имеет бесконечный ряд образов и профессий.

LuckyChap также продюсировала «Солтберн» для Prime Video и комедию «My Old Ass» с Обри Плазой, которую продали Amazon MGM Studios на кинофестивале Sundance за $15 миллионов.

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