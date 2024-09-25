Известный аналитик спрогнозировал биткоин по $1 млн уже в следующем году

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Bitcoin-аналитик под псевдонимом PlanB поделился возможными ценами на цифровое золото в течение 2024-2027 годов. Его прогноз впечатляет: уже в конце следующего года BTC может подскочить до $1 млн. Но этому должна предшествовать череда интересных событий.

PlanB — нидерландский институциональный инвестор с 25-летним опытом работы на финансовых рынках, известный как мастер Bitcoin-моделирования. У него почти 2 миллиона подписчиков в X.

В марте 2019 года PlanB создал модель Bitcoin Stock-to-Flow (S2F) в которой использовал дефицит для количественной оценки стоимости биткойна. Год спустя эксперт представил модель Stock-to-Flow Cross Asset (S2FX), которая включает золото, серебро, бриллианты и недвижимость.

Вот какой сценарий развития цены на биткоин на 2024-2027 годы он видит:

Октябрь 2024 года: традиционно успешный месяц для крипторынка. Bitcoin достигает отметки $70,000.

традиционно успешный месяц для крипторынка. Bitcoin достигает отметки $70,000. Ноябрь 2024 года: Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США. Биткоин растет до $100,000.

Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США. Биткоин растет до $100,000. Декабрь 2024 года: после запуска первых биткоин-ETF Тип

после запуска первых биткоин-ETF Январь 2025 года: криптовалютные компании и специалисты возвращаются в США. Bitcoin продолжает расти. Цена уже $200,000.

криптовалютные компании и специалисты возвращаются в США. Bitcoin продолжает расти. Цена уже $200,000. Февраль 2025 года: сторонники Power Law Инвесторы, которые следуют теории роста биткоина по степенному закону, продавая свои активы, возможно, считая, что это пик или хорошая точка для выхода.

сторонники Power Law Март 2025 года: Бутан, Аргентина и Дубай официально признают биткоин законным платежным средством. Цена BTC растет до $300,000.

Бутан, Аргентина и Дубай официально признают биткоин законным платежным средством. Цена BTC растет до $300,000. Апрель 2025 года: администрация Трампа начинает создание стратегического резерва биткоинов для США. BTC достигает $400,000.

администрация Трампа начинает создание стратегического резерва биткоинов для США. BTC достигает $400,000. Май 2025 года: другие страны (кроме государств ЕС) присоединяются к гонке по накоплению биткоинов. BTC вырастает до $500,000.

другие страны (кроме государств ЕС) присоединяются к гонке по накоплению биткоинов. BTC вырастает до $500,000. Июнь 2025 года: несколько ИИ-платформ начинают использовать Bitcoin для автоматизированной арбитражной торговли Использование разницы в цене на один актив на разных биржах криптовалют.

несколько ИИ-платформ начинают использовать Bitcoin для автоматизированной арбитражной торговли Июль-декабрь 2025 года: начинается массовая паника на крипторынке из-за страха упустить возможность разбогатеть (FOMO). Bitcoin достигает исторического максимума в $1,000,000.

начинается массовая паника на крипторынке из-за страха упустить возможность разбогатеть (FOMO). Bitcoin достигает исторического максимума в $1,000,000. 2026 год: после фазы активного распределения цена биткоина падает до $500,000.

после фазы активного распределения цена биткоина падает до $500,000. 2027 год: на рынок возвращается медвежий тренд. Цена BTC падает до $200,000.

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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