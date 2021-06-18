З 1 липня почнуть діяти диференційовані тарифи на електроенергію для населення — обіцяють знижку для споживачів до 100 кВт⋅год на місяць і «перегляд для всіх інших»
Наступного тижня Міненерго представить оновлену постанову про спеціальні зобов’язання на ринку електроенергії (ПСЗ), яка передбачатиме диференційовані тарифи для населення, повідомляє УНІАН з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенко. Нові тарифи почнуть діяти з 1 липня.
З 1 січня 2021 року Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію для населення за перші 100 кВт⋅год та ввів єдину ринкову ціну — 1 гривні 68 копійок за кВт⋅год (її затвердили до 31 березня 2021 року). Подорожчання більшою мірою було зумовлене кризою українського енергоринку, яка своєю чергою стала наслідком «ефективного» державного менеджменту, що вже обговорювалось далеко не один раз. Власне, як наслідок, ДП НАЕК «Енергоатом» у 2020 році замість прогнозованого прибутку в 1,6 млрд гривень отримало 4,8 млрд чистого збитку. У квітні Уряд продовжив дію єдиної фіксованої ціни на електроенергію для населення — 1,68 грн за кВт⋅год — до 30 червня 2021 року.
18 червня під час Години запитань у Верховній Раді до уряду міністр енергетики заявив, що вразливі верстви населення, які споживають до 100 кВт⋅год електроенергії на місяць, отримають зниження тарифу, а для інших тарифи будуть переглянуті. Подробиць стосовно розміру знижки та механізму її застосування міністр не повідомив. Проте очевидно, що про повернення пільгового тарифу в його попередньому вигляді мова не йде. Також поки можна тільки здогадуватись, який зміст в собі несе фраза про перегляд тарифів для всіх інших. Судячи з формулювання, можна припустити, що для всіх інших готують чергове підвищення.
«Ми хочемо побачити стабільність тих тарифів на електроенергію і зробити диференційований підхід, який дасть можливість забезпечити соціально вразливий прошарок населення.
З 1 липня буде новий механізм, він передбачає диверсифікацію тарифів залежно від категорії населення … ми бачимо, що ми можемо захистити соціально вразливі верстви населення.
Проєкт постанови передбачає захист тієї категорії населення, яке споживає до 100 кВт⋅год на місяць через зменшення тарифу»
цитує слова міністра енергетики УНІАН