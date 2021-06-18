З 1 липня почнуть діяти диференційовані тарифи на електроенергію для населення — обіцяють знижку для споживачів до 100 кВт⋅год на місяць і «перегляд для всіх інших»





Наступного тижня Міненерго представить оновлену постанову про спеціальні зобов’язання на ринку електроенергії (ПСЗ), яка передбачатиме диференційовані тарифи для населення, повідомляє УНІАН з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенко. Нові тарифи почнуть діяти з 1 липня.

З 1 січня 2021 року Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію для населення за перші 100 кВт⋅год та ввів єдину ринкову ціну — 1 гривні 68 копійок за кВт⋅год (її затвердили до 31 березня 2021 року). Подорожчання більшою мірою було зумовлене кризою українського енергоринку, яка своєю чергою стала наслідком «‎ефективного» державного менеджменту, що вже обговорювалось далеко не один раз. Власне, як наслідок, ДП НАЕК «‎Енергоатом» у 2020 році замість прогнозованого прибутку в 1,6 млрд гривень отримало 4,8 млрд чистого збитку. У квітні Уряд продовжив дію єдиної фіксованої ціни на електроенергію для населення — 1,68 грн за кВт⋅год — до 30 червня 2021 року.

18 червня під час Години запитань у Верховній Раді до уряду міністр енергетики заявив, що вразливі верстви населення, які споживають до 100 кВт⋅год електроенергії на місяць, отримають зниження тарифу, а для інших тарифи будуть переглянуті. Подробиць стосовно розміру знижки та механізму її застосування міністр не повідомив. Проте очевидно, що про повернення пільгового тарифу в його попередньому вигляді мова не йде. Також поки можна тільки здогадуватись, який зміст в собі несе фраза про перегляд тарифів для всіх інших. Судячи з формулювання, можна припустити, що для всіх інших готують чергове підвищення.