



Державна митна служба України повідомила, що за 100 днів дії законів України №1402-ІХ та №1403-ІХ було оформлено майже 40 тис. авто «на єврономерах». До бюджету за вказаний період вже сплачено суму близько 1,4 млрд грн.

З 1 липня 2021 року, початку роботи Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи, станом на 22 вересня 2021 року лідерами за кількістю авто стали:

Закарпатська митниця – 7659 авто Київська митниця – 4163 авто Одеська митниця – 4093 авто Чернівецька митниця – 3218 авто Івано-Франківська митниця – 2361 авто

Нагадаємо,що на спрощене митне оформлення та оподаткування відводиться 180 календарних днів – до 10 листопада 2021 року. Для учасників бойових дій які перебувають безпосередньо на території Операції Об’єднаних сил (ООС) більш як 90 днів з дня набрання чинності законів, строк становить 270 календарних днів – до 08 лютого 2022 року. Відлік рахується з дня набрання чинності законів –15 травня, а не з дня введення в дію – 15 червня.

Спрощення стосуватиметься легкових автомобілів (код УКТ ЗЕД 8703) та автівок для перевезення вантажів (код УКТ ЗЕД 8704), загальною вагою до 3,5 тон, які були ввезені в Україну в режимі тимчасового ввезення або транзиту і станом на 31 грудня 2020 року перебували в Україні; з року випуску яких минуло 5 і більше років. Такі транспортні засоби тимчасово звільняються від сплати ввізного мита.

Відтак, власники мають сплатити акцизний податок (сума коефіцієнтів за формулою: вік авто + тип двигуна + об’єму двигуна) та ПДВ – 20%; від суми акцизного податку. З більш детальною інформацією щодо деяких положень та алгоритму виконання громадянами зазначених законів можна ознайомитися за наступним посиланням.

Джерело: Державна Митна Служби України