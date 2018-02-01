За 2017 год беспилотники Waymo проехали 3,2 млн км по реальным дорогам США и 4,3 млрд км в виртуальном мире симуляций

Стартап Waymo, который недавно заказал несколько тысяч новых минивэнов Chrysler Pacifica для собственной службы беспилотных такси, рассказал об итогах прошедшего 2017 года. В компании напомнили, что уже девять лет находятся в состоянии перманентного тестирования, при этом автономные автомобили Waymo каждый день выезжают на закрытые треки, реальные дороги и в мир виртуальной реальности, где происходит обучение беспилотной системы в режиме симуляции.

По словам представителей Waymo, вся собранная во время тестов информация является критически важной для дальнейшего развития собственной системы беспилотного вождения, внедрения новых навыков вождения и разработки более прогрессивных аппаратных платформ.

В преддверии запуска службы беспилотных такси в США, компания интенсифицировала программу испытаний, в результате чего только за последние 12 месяцев беспилотники Waymo проехали по реальным дорогам порядка 2 млн миль (3,2 млн км), что составляет половину от общего пробега в 4 млн миль (6,4 млн км). В прошлом году компания переработала собственную апаратную платформу, выпустив на дороги минивэны Chrysler Pacifica Hybrid с обновленным набором датчиков, камер, радаров и лидаров.

При этом за 2017 год беспилотники компании проехали более 2,7 млрд миль (4,3 млрд км) в “виртуальном мире” Waymo, где обучались на наиболее опасных и непредсказуемых сценариях развития дорожной ситуации (в базе компании уже более 20 тысяч таких сценариев). В периоды пиковой нагрузки виртуальная среда компании обрабатывала до 2000 комплексных сценариев каждую секунду, при этом для лучшего распознавания ситуации и ускорения ответных действий использовалась технология машинного обучения.

Интересно, что в Waymo также озвучили уровень аварийного выхода из беспилотного режима (“disengagements”), когда водителям-испытателям приходилось брать управление на себя, так как система не справлялась со сложной ситуацией самостоятельно.

По данным представителей стартапа, эти показатели каждый год демонстрируют улучшение уровня “самостоятельной езды”. Так, за 2017 год автомобили Waymo проехали по публичным дорогам Калифорнии 352,545 миль (567 тыс. км), при этом уровень прерывания беспилотного вождения составил порядка 0,18-0,20 на каждую тысячу пройденных миль.

Источник: Waymo