За первый месяц работы сетей четвертого поколения 700 тыс. абонентов «Киевстара» использовали 760 ТБ 4G-трафика

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Оператор мобильной связи «Киевстар» сообщил, что менее чем за месяц с момента запуска мобильного интернета четвертого поколения, клиенты компании использовали 761 ТБ дата-трафика в 20 населенных пунктах, а всего 4G-интернетом пользуются уже почти 700 тыс. абонентов.

Напомним, что 6 апреля 2018 года мобильный 4G-интернет от Киевстар появился в Киеве, а также в таких городах как Днепр, Одесса, Львов, Харьков, Тернополь, Винница, Ужгород, Хмельницкий, на курортах и в пунктах пересечения границ: Затока, Каролино-Бугаз, Кирилловка, Ясиня, Поляниця, Чоп, Рава-Русская, Старовойтово, Краковец, Устилуг, Шегини.

В сети «Киевстара» 4G-интернет доступен без дополнительной платы, в рамках текущего тарифного плана. Воспользоваться им могут все абоненты в зоне покрытия, у которых установлены USIM-карты и есть смартфоны, поддерживающие данную технологию. С момента запуска высокоскоростного мобильного интернета количество ежедневных замен SIM-карт на USIM выросло в среднем в два раза.

За первую неделю с момента запуска 4G в диапазоне 2600 МГц абоненты оператора суммарно использовали 170 ТБ 4G-трафика. На первом месте по активности оказался Киев с результатом 72 ТБ, на втором месте – Львов, за ним – Одесса и Харьков, в Днепре за неделю использовали 17,3 ТБ, а в Виннице и Хмельницком — 13,5 ТБ.

Уточнить наличие 4G-покрытия крупнейших мобильных операторов Украины (Киевстар, Vodafone, lifecell) можно с помощью сводной карты, которую недавно запустил сервис MobUA.net совместно с​ ​​ITC.​​UA​​ (доступен по следующей ссылке).

Источник: Киевстар