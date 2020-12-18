За неполный 2020 год украинцы купили всего 559 новых электромобилей (Топ-10 моделей)





Количество годовых продаж электромобилей в Украине давно исчисляется тысячами (к примеру, за 11 месяцев текущего года украинцы приобрели почти семь тысяч электромобилей), однако на новые экземпляры приходится минимальная доля. Ассоциация Укравтопром рассказала, какие именно электромобили составили Топ-10 продаж новых экземпляров в нашей стране.

Отметим, что основной причиной популярности б/у экземпляров электромобилей в Украине является сравнительно низкая стоимость на американских аукционах и льготные условия растаможки и оформления. Впрочем, не стоит упускать из виду и отсутствие в официальной украинской продаже популярных новинок — за новой Tesla придется отправляться в Европу или США, а электромобили Volkswagen и Nissan начнут продавать в нашей стране только в 2021 году (если все получится и бренды не передумают).

В итоге, Топ-10 популярности новых электромобилей в Украине выглядит следующим образом (в скобках — количество проданных за 2020 год экземпляров):

Audi E-Tron и Hyndai Ioniq — по 103 шт каждой модели; Jaguar I-Pace — 74 шт; Porsche Taycan — 56 шт; Hyundai Kona Electric — 53 шт; BMW i3 — 48 шт; Tesla Model X — 30 шт; JAC iEV7S — 20 шт; Nissan Leaf — 17 шт; Tesla Model 3 — 14 шт; ZHIDOU D2 — 8 шт.

Напомним, что в ноябре 2020 года украинские номера официально получили 514 автомобилей, работающих исключительно на электротяге, из которых 481 — легковой и 33 коммерческих. При этом бывшие в эксплуатации электромобили из-за рубежа в ноябре приобрел 461 украинский автомобилист, что на 31% меньше, чем в прошлом году, тогда как спрос на новые электрические машины вырос на 29%, до 53 единиц.

Источник: Укравтопром