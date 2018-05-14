За три года работы системы бесконтактной оплаты проезда в киевском метро от Mastercard было оплачено 25 млн поездок

Киевский метрополитен сообщил, что киевляне уже оплатили более 25 млн поездок с помощью бесконтактной системы оплаты от Mastercard и Ощадбанк. Ежедневно таким образом оплачивается более 85 тыс. поездок (одна бесконтактная оплата в секунду), а решением уже успели воспользоваться пассажиры из 67 стран мира. Новое достижение было зафиксировано накануне третьей годовщины работы данной технологии в столичном метро.

Оплачивать проезд бесконтактно в столичной подземке можно не только физической банковской картой, но и смартфоном. Во время недавней глобальной конференции компания Google отметила систему бесконтактных оплат в киевском метро среди прогрессивных мировых проектов.

«Наша задача – предложить пассажиру современные способы оплаты и оставить в прошлом устаревшие жетоны. И как показывают результаты этого проекта, несмотря на общепринятое мнение о консервативности, наше предприятие и наши пассажиры готовы к интеграции новейших систем», — прокомментировал начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.

Напомним, что решение бесконтактной оплаты было запущено в 2015 году: тогда Киев стал пятым городом в мире, где бесконтактные оплаты с Mastercard стали доступны в метро прямо на турникете. Этой весной началось дооборудование станций метрополитена дополнительными желтыми турникетами, которые принимают оплаты бесконтактными банковскими картами и устройствами. Банком-эквайером проекта выступил Ощадбанк.

«Успех решения бесконтактных расчетов в транспорте – свидетельство открытости украинцев к инновациям и развития “умного города”. Это сотни тысяч сэкономленных часов пассажиров, удобство не только для местных жителей, но и для иностранных гостей, что особенно актуально во время проведения знаковых событий мирового уровня в стране – как UEFA Champions League Kyiv Final 2018, которое совсем скоро состоится в украинской столице. Каждую секунду в столичной подземке осуществляется бесконтактная оплата с помощью банковской карты или смартфона, и для нас это лучшее признание успеха технологии, которое шаг за шагом приближает Украину и мир к будущему без наличных денег», — отметила Вера Платонова, генеральный директор Mastercard в Украине.

Отметим, что бесконтактные расчеты с Mastercard сегодня доступны также в других видах транспорта столицы — в киевском фуникулере и на всех станциях двух линий скоростного трамвая, технология также внедряется и в инфраструктуру других городов Украины. Также недавно в киевском метро внедрили систему MetroPass, которая превращает любую бесконтактную карту Mastercard в проездной на месяц или количество поездок.

Источник: Mastercard