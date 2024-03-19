Заканчивается конкурс для авторов IТС — успей выиграть топовые игровые девайсы от Logitech!

Как принять участие в конкурсе

Напишите рассказ в свободном стиле на предложенные выше темы. Для тех, кто еще по какой-то причине не писал тексты и не участвовал в предыдущих конкурсах, рассказываем, как это можно сделать.

Сначала вам нужно зарегистрироваться, нажав кнопку «Войти» в правом верхнем углу сайта. Затем — «Создать аккаунт».

После регистрации в профайле автора появится кнопка «Создать пост», которая ведёт на удобный и понятный редактор.

После того как вы напишете статью, она идет на модерацию и после нее появляется в меню сайта «Посты», а те статьи, которые нам особенно понравились, появятся на главной странице сайта.

Напоминаем, что статьи на конкурс надо присылать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ поскольку именно на ней ведутся «Посты».

Ну и важно соблюдать правила, конечно.

Какие статьи участвуют в конкурсе

Настоящие. Статья не может быть о вымышленной технике или событиях. Мы хотим убедиться, что вы написали о своем опыте, а не перевели текст со сторонних ресурсов.

Уникальные. Копии чужих текстов не подойдут, статья должна быть впервые опубликована именно на ITC.ua.

Желательно не использовать искусственный интеллект и всевозможного рода AI для создания статей.

В остальном у вас полная свобода: мы не ограничиваем длину материала, количество знаков и выбор техники, если она соответствует условиям конкурса.

Не забываем еще несколько важных моментов. Во-первых, язык авторских статей на ITC.ua — исключительно украинский. Во-вторых, иллюстративный материал и оригинальные визуализации существенно повышают качество текстов и увеличивают шансы на победу. Бывает так, что человек забыл главное изображение добавить, или как-то криво вставились фото в текст. Но, некоторые авторы вообще без всякой фотки присылают материал. Не делайте так, пожалуйста.

Нам очень приятно, что столько людей пишет статьи, комментирует, читает авторские статьи — это очень вдохновляет, дает нам силу, вдохновение работать, совершенствоваться, развиваться и радовать вас новыми конкурсами с приятными подарками.

Спасибо, что продолжаете писать авторские статьи на ITC!

Желаем вдохновения и успехов!