Новости Новости 19.03.2024 в 21:04 comment views icon

Заканчивается конкурс для авторов IТС — успей выиграть топовые игровые девайсы от Logitech!

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Asyris

Главный Модератор Блогов, Председатель Совета авторов ITC

Заканчивается конкурс для авторов IТС — успей выиграть топовые игровые девайсы от Logitech!

Прими участие в конкурсе и выиграй игровой руль G923 от?

Заканчивается очередной конкурс авторских статей ITC, поэтому, самое время напомнить тем, кто еще не успел написать на конкурс работу, или не дописал, начав в начале конкурса, что можно еще успеть и побороться за призы.

Призы этого конкурса предоставил наш партнер Logitech — профессиональный игровой гоночный руль Logitech G923 Racing Wheel and Pedals for PS5, PS4 and PC и одну из восемь низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!

 

Заканчивается конкурс для авторов IТС - успей выиграть топовые игровые девайсы от Logitech!

Темы статей на конкурс

До 22 марта включительно напишите материал на такие темы:

  • Самая сложная игра в вашей жизни.

     Вы сидели 10 часов над одной миссией в C&C и не могли догадаться, почему компьютер всегда побеждал? Или, может, 10 дней проходили одиночную кампанию в Diablo III? Или уже 10 лет играете онлайн с одноклассниками и не можете понять все настройки перков, или выполнить какие-то тяжелые лифт-джампы в Call of duty? Расскажите об этом, потому что, именно через решение трудных задач вы становились мастерами своей игры.
  • Игровое достижение, которым вы гордитесь больше всего.

     Собрали роял-флеш во время турнира на Покерстарсе? Заняли первое место в Гран Туризмо на не самом быстром авто? Выиграли свою первую игровую мышь в дуэли в Quake 3? Набили в CoD за 15 минут мясного матча столько фрагов, что этот рекорд сервера держится уже 5 лет? Расскажите о своих игровых достижениях, которые вызывают у вас позитив.
  • Какие игровые девайсы вы использовали, когда начинали играть, какие сейчас и что влияло на изменения, если они были.

     Это может быть статья о старом шариковом Mitsumi или о культовой Logitech MX1000, о новых девайсах, клавиатурах, гарнитурах и тому подобное.
  • Ваши лучшие победы, связанные с брендом Logitech.

     Расскажите, как вы выиграли чемпионат по Dota своего факультета или как с друзьями устраивали баталии в Mortal Kombat на всю ночь, как сразу почувствовали разницу в Need for Speed, пересев с клавиатуры за свой первый руль Logitech.
  • Каким вы видите развитие гейм-индустрии в ближайшие годы, каких изменений ожидать.

     Как изменят мир гейм-индустрии очки измененной реальности от Meta и Apple, можно ли ожидать в ближайшее время выход с подобными продуктами других крупных брендов. Какие игры станут популярнее других. Может, что-то неожиданное выстрелит, как вот, например, Palworld недавно.Заканчивается конкурс для авторов IТС - успей выиграть топовые игровые девайсы от Logitech!

    Как принять участие в конкурсе

    Напишите рассказ в свободном стиле на предложенные выше темы. Для тех, кто еще по какой-то причине не писал тексты и не участвовал в предыдущих конкурсах, рассказываем, как это можно сделать.

    Сначала вам нужно зарегистрироваться, нажав кнопку «Войти» в правом верхнем углу сайта. Затем — «Создать аккаунт».

    После регистрации в профайле автора появится кнопка «Создать пост», которая ведёт на удобный и понятный редактор.

    После того как вы напишете статью, она идет на модерацию и после нее появляется в меню сайта «Посты», а те статьи, которые нам особенно понравились, появятся на главной странице сайта.

    Напоминаем, что статьи на конкурс надо присылать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ поскольку именно на ней ведутся «Посты».

    Ну и важно соблюдать правила, конечно.

    Заканчивается конкурс для авторов IТС - успей выиграть топовые игровые девайсы от Logitech!

    Какие статьи участвуют в конкурсе

    Настоящие. Статья не может быть о вымышленной технике или событиях. Мы хотим убедиться, что вы написали о своем опыте, а не перевели текст со сторонних ресурсов.

    Уникальные. Копии чужих текстов не подойдут, статья должна быть впервые опубликована именно на ITC.ua.

    Желательно не использовать искусственный интеллект и всевозможного рода AI для создания статей.

    В остальном у вас полная свобода: мы не ограничиваем длину материала, количество знаков и выбор техники, если она соответствует условиям конкурса.

    Не забываем еще несколько важных моментов. Во-первых, язык авторских статей на ITC.ua — исключительно украинский. Во-вторых, иллюстративный материал и оригинальные визуализации существенно повышают качество текстов и увеличивают шансы на победу. Бывает так, что человек забыл главное изображение добавить, или как-то криво вставились фото в текст. Но, некоторые авторы вообще без всякой фотки присылают материал. Не делайте так, пожалуйста.

    Нам очень приятно, что столько людей пишет статьи, комментирует, читает авторские статьи — это очень вдохновляет, дает нам силу, вдохновение работать, совершенствоваться, развиваться и радовать вас новыми конкурсами с приятными подарками.

    Спасибо, что продолжаете писать авторские статьи на ITC!

    Желаем вдохновения и успехов!

Прими участие в конкурсе и выиграй игровой руль G923 от?

Logitech G – лучшее игровое оборудование для вашего идеального игрового места: мыши, клавиатуры, гарнитуры, игровые рули и контроллеры, чтобы вывести ваши победы на новый уровень.

Главный приз в конкурсе - Игровой руль Logitech G923 Racing Wheel and Pedals for PS5/Playstation/PC, а также 8 дополнительных призов в виде клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Linear.

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