Замминистра цифровой трансформации предложил создать эффективный механизм запрета видеоигр, наносящих вред национальным интересам

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков вынес на обсуждение идею создания эффективного механизма запрета видеоигр, которые наносят вред национальным интересам страны. Своими мыслями по этому поводу чиновник поделился на собственной странице в Facebook.

В качестве примера чиновник привел Call of Duty Warzone и Modern Warfare с вымышленным городом Верданск, в котором легко распознать украинский Донецк. Чиновник допустил, что может быть противоположная ситуация, когда освещение тех или иных событий может вредить Украине самыми разными способами и посетовал по поводу отсутствия каких-либо механизмов для запрета потенциальных игр с наносящим вред контентом.

По словам Борнякова, индустрия видеоигр стала крупнейшей формой СМИ и площадкой для пропаганды.

В комментариях к посту чиновника пользователи резонно заметили, что любые ограничения сделают все только хуже — запрет приведет к еще большему распространению неугодного контента. Эффект Стрейзанд никто не отменял (хорошим примером здесь служит ситуация вокруг иска пророссийского олигарха Виктора Медведчука к автору книги «Справа Василя Стуса», украинского журналиста Вахтанга Кипиани), как и торренты. В качестве альтернативы некоторые пользователи предложили создать свое агентство, которое будет присваивать возрастные рейтинги играм — аналог европейского PEGI и американского ESRB.

И, пожалуй, никаких других вариантов, кроме создания рейтингового агентства, здесь и быть не может, поскольку любое регулирование в данном случае — это цензура. Будем надеяться, что в Минцифре прислушаются к народу и дальше эта идея не пойдет.