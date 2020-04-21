Запорожская компания «Инфоком ЛТД» разработала робота-полицейского для патрулирования улиц

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Запорожская компания «Инфоком ЛТД» разработала робота-полицейского на основе собственной роботизированной платформы «Скорпион». Основные задачи компактного гусеничного робота — дистанционное патрулирование улиц в период пандемии (и не только) во избежание прямого общения между полицейским и гражданином.

Робот может оснащаться целым набором разнообразного навесного оборудования. Это может быть дистанционно управляемый сеткомет и баллон со слезоточивым газом для использования полицией или миротворческими силами во время борьбы с агрессивно настроенными демонстрантами, хулиганами, участниками массовых беспорядков. Обозначить свое присутствие робот сможет с помощью проблескового маяка, стробоскопа-мигалки и светоакустической панели. Для общения с гражданами предназначен специальный монитор и система громкой связи с микрофоном.

Робот-полицейский также оснащается 360ᵒ камерой кругового обзора, камерой с 30-ти кратным зумом, тепловизором для измерения температуры тела человека, лидаром и радаром для построения карты глубины, а также датчиком геолокации и инерциальными датчиками.

Роботизированная электрическая платформа «Робот-полицейский» предусматривает гибридное использование и может управляться как непосредственно человеком, который стоит на платформе так и с помощью дистанционного и автономного управления. При этом поддерживаются не только управление с помощью интерфейса, но также жесты и голосовые команды. Связь с удаленным пунктом управления осуществляется с помощью 3G/LTE-модуля, при этом используется не только непосредственная связь и управление, но и облачные технологии. Также возможно локальное беспроводное управление роботом с помощью мобильного приложения и модулей Wi-Fi и Bluetooth в радиусе до 50 метров.

Предусмотрено также автономное движение робота по заданному маршруту на протяжении которого он сможет останавливаться перед препятствиями и огибать их.

Напомним, что ранее «ИНФОКОМ ЛТД» (член Лиги оборонных предприятий) демонстрировал боевого колесного робота «Ласка 2.0» и беспилотный бронеавтомобиля на базе военной модели КрАЗ «Спартан».

Источник: «ИНФОКОМ ЛТД»